Joe Biden respalda la versión israelí sobre el devastador ataque contra el hospital Al Ahli que este martes se cobró cientos de víctimas civiles en la Franja de Gaza. Una masacre que el presidente de Estados Unidos ha atribuido este miércoles desde Israel a un cohete "lanzado por un grupo terrorista de Gaza" que se desvió de su trayectoria.

"Basándonos en la información que hemos visto hoy, parece que fue el resultado de un cohete errante lanzado por un grupo terrorista de Gaza", ha afirmado el mandatario estadounidense durante su visita a Tel Aviv. Biden ha hecho así suya la explicación de las fuerzas israelíes, que atribuyen el ataque al lanzamiento fallido de cohetes por parte de milicianos de la Yihad Islámica Palestina.

Ello, tras culpar inicialmente a Hamás y presentar como pruebas en redes sociales un vídeo de 2022 y otro grabado una hora después del ataque, antes de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, lo achacase simplemente a "terroristas bárbaros de Gaza" el martes por la noche.

Precisamente, al comienzo de su encuentro con Netanyahu este miércoles, Biden ya trasladaba al 'premier' israelí estar "profundamente entristecido e indignado por la explosión en el hospital de Gaza": "Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros, pero hay mucha gente que no está segura", le dijo.

Apoyo total de EEUU a Israel

En cualquier caso, en su discurso dirigido al pueblo israelí, Biden ha reiterado el apoyo de EEUU al Estado judío: "Vengo a Israel con un único mensaje: no estáis solos. No estáis solos. Mientras Estados Unidos se mantenga en pie, y nos mantendremos en pie para siempre, no os dejaremos estar solos nunca", ha prometido el mandatario demócrata, que ha incidido además en la "profunda herida" que deja el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, que, ha comparado con "15 onces de septiembre".

"Niños masacrados, bebés masacrados, familias enteras masacradas. Violaciones, decapitaciones, cuerpos quemados vivos. Hamás ha cometido atrocidades que recuerdan a los peores estragos de ISIS", ha condenado Biden, que ha lamentado que ese día, "una festividad sagrada judía, se ha convertido en el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto". "El mundo lo sabía y no hizo nada. No permaneceremos a un lado sin hacer nada de nuevo", ha añadido.

Biden: "La vasta mayoría de los palestinos no son Hamás"

Así, Biden ha prometido que el país norteamericano hará todo lo que esté en su poder para que Israel sea "de nuevo un lugar seguro para el pueblo judío", y ha lanzado una advertencia "a cualquier Estado u otro actor hostil" que esté pensando en atacarlo: "Mi mensaje es el mismo que hace una semana: no lo hagáis", ha sentenciado.

No obstante, el presidente estadounidense también ha pedido a los israelíes que no dejen que la rabia les "consuma": "La vasta mayoría de los palestinos no son Hamás. Hamás no representa al pueblo palestino, Hamás utiliza a familias inocentes como escudos humanos", ha advertido. "El pueblo palestino está sufriendo mucho también", ha incidido Biden, que ha trasladado su indignación y tristeza "por la enorme pérdida de vidas" en el hospital gazatí, antes de atribuirla acto seguido a "un grupo terrorista de Gaza".

Por otra parte, durante su intervención Biden ha anunciado un acuerdo para permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza desde Egipto. "La gente de Gaza necesita comida, agua, medicinas, refugio. Hoy he pedido al gobierno israelí la creación de un suministro de ayuda humanitaria a los civiles en Gaza", ha indicado. Además, ha anunciado 100.000 millones de dólares en ayuda humanitaria para la Franja y Cisjordania.