La guerra de Irán le puede salir cara a Trump: solo uno de cada cinco estadounidenses la apoya y su popularidad está por los suelos

Tanto temía Washington el comunismo que en 1965 envió sus tropas a la guerra de Vietnam. Un 60% de los estadounidenses apoyó la intervención, pero ocho años después, y con más de 58.000 soldados muertos, esa popularidad de la guerra cayó al 29%. Sin embargo, Estados Unidos no aprendió la lección y en 2003 invadió Irak con un 70% de respaldo social, aunque al acabar la guerra, ese apoyo se había hundido al 41%.

Ahora, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump quien ha demostrado no haber aprendido nada y son los propios estadounidenses los que se han mostrado en contra de la guerra desde el principio. Solo uno de cada cinco apoya el conflicto y su popularidad está por los suelos.

En este sentido, el Catedrático de Estudios Norteamericanos José Antonio Gurpegui, subraya que esta guerra "no la lanza Donald Trump contra Irán, sino que la lanza Israel contra Irán y Trump la secunda", a lo que añade que "la opinión pública norteamericana está en contra porque no entiende muy bien cuál es el papel que tiene Estados Unidos en esa guerra o en la región".

Por su parte, el escritor y analista Roger Senserrich destaca que "Trump, durante la campaña, siempre alegó que ellos no iban a meterse en guerras". "Obviamente, para muchos votantes es una promesa rota el que se haya metido en una guerra en Oriente Medio por lo que, evidentemente, genera rechazo", asevera el experto.

Malestar por el impacto en el bolsillo

A esto, se suma el impacto directo en el bolsillo de los estadounidenses. "El precio de la gasolina ha subido entre un 11% y un 12% esta semana en Estados Unidos, los datos económicos para enero y febrero han sido muy malos y esta guerra no va a colaborar en mejorarlos, por lo que habrá muchos votantes que estarán francamente enfadados con eso", señala Roger Senserrich.

Precisamente, Trump hace guiños a esos votantes ultraconservadores que podría estar perdiendo. Cabe destacar que en noviembre son las elecciones de medio mandato, donde Trump ante "una eventual victoria, siempre lo va a vender como una victoria, ya que será lo que pueda reafirmar su dominio en la Cámara de Representantes y en el Senado", tal y como apunta José Antonio Gurpegui.

Mientras, las protestas en la calle crecen y los demócratas alzan la voz con el 'No a la guerra'.

