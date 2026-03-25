El futuro de la IA lo decidirán los hombres más ricos del mundo: así será el consejo de tecnoligarcas que asesorará a la Casa Blanca

Lo que se sabe Entre los miembros de este consejo asesor estarán magnates como el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, o el propietario de Oracle, Larry Ellison.

El presidente Donald Trump planea nombrar a varios tecnoligarcas para formar parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST) en Estados Unidos, con el objetivo de asesorar a la Casa Blanca sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) y otros desafíos tecnológicos. Entre los integrantes estarán Mark Zuckerberg, propietario de Meta, Larry Ellison de Oracle, y Jensen Huang de NVIDIA. La participación de estas figuras suscita polémica por el acceso a datos masivos y preocupaciones éticas sobre el uso de la IA. El consejo, copresidido por David Sacks y Michael Kratsios, buscará asegurar el liderazgo estadounidense en la "Edad de Oro de la Innovación".

Tres de los hombres más ricos del mundo van a estar al frente de la legislación en materia de inteligencia artificial en Estados Unidos. Según ha adelantado el 'Wall Street Journal', el presidente Donald Trump tiene previsto nombrar a varios tecnoligarcas para que formen parte de un consejo tecnológico.

El grupo, denominado Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST, por sus siglas en inglés), tendrá como misión principal asesorar a la Casa Blanca en materia de regulación de la IA y otros desafíos tecnológicos emergentes.

Entre sus integrantes estará el dueño de Facebook, Instagram o WhatsApp, Mark Zuckerberg, quinto hombre más rico del mundo. La noticia de su participación en el PCAST se ha conocido el mismo día en el que Meta y YouTube han perdido un juicio clave.

La Justicia de Los Ángeles ha declarado a estas plataformas culpables de generar adicción y ha subrayado su negligencia por dañar a los niños con su diseño.

"Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar el mundo en IA", ha afirmado Zuckerberg en un comunicado enviado al 'WSJ', en el que se ha mostrado "honrado" de unirse al grupo.

Otro de los miembros será Larry Ellison, sexto hombre más rico del mundo y propietario de Oracle, un gran almacén y gestor de datos. La polémica de su participación se da porque, si manda sobre la IA, la Casa Blanca podría tener acceso privilegiado a la información masiva que maneja Oracle.

Entre sus datos hay desde historiales médicos hasta nóminas de empleados de millones de millones de personas.

El tercero destacado es Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, la empresa más valiosa del mundo. Los chips de esta empresa son clave para construir drones militares y sistemas de vigilancia. Precisamente el uso de la IA está generando preocupaciones éticas sobre si se debe permitir que una máquina tome decisiones de vida o muerte sin intervención humana.

La "Edad de Oro de la Innovación"

Según el 'Wall Street Journal', que cita a un funcionario de la Casa Blanca, la Administración anunciará este miércoles una lista inicial de 13 miembros, en la que también figura Sergey Brin, cofundador de Google, aunque podría ampliarse hasta un total de 24 integrantes.

El rotativo ha indicado que el consejo estará copresidido por el "zar" de la IA y las criptomonedas, David Sacks, y por el asesor tecnológico Michael Kratsios.

Desde la Casa Blanca han señalado al medio que, bajo el mandato de Trump, el PCAST se centrará en las "oportunidades y desafíos" que las tecnologías emergentes presentan para la fuerza laboral estadounidense, con el objetivo de asegurar el liderazgo del país en lo que el Gobierno denomina la "Edad de Oro de la Innovación".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.