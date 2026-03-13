La jefa de Exteriores de la UE acusa a Estados Unidos de querer debilitar y "dividir a Europa"

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, en una imagen de archivo

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha afirmado que Estados Unidos quiere "dividir Europa", en una entrevista publicada por el 'Financial Times' este viernes, tras más de un año de ataques por parte de Donald Trump.

"Lo que creo que es realmente importante que todos entiendan es que Estados Unidos ha sido muy claro en que quiere dividir Europa. No le gusta la Unión Europea", ha declarado Kallas.

El presidente estadounidense Donald Trump ha atacado constantemente a la Unión Europea durante su segundo mandato, imponiendo aranceles a los países miembros y amenazando con anexionarse con Groenlandia.

Esta semana, la administración Trump inició investigaciones comerciales contra la UE y otros países, incluidos China, India, Japón, Corea del Sur y México, por lo que considera prácticas comerciales desleales. En el marco de la investigación, estos países podrían enfrentarse a nuevos aranceles este verano, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara gran parte del programa arancelario de Trump el mes pasado.

Los países de la UE no deberían tratar con Trump de forma bilateral, ha dicho Kallas, quien ha considerado que deberían hacerlo conjuntamente, "porque somos potencias iguales cuando estamos juntos".

En materia de defensa, sin embargo, Kallas ha declarado que el bloque necesitaba "comprar a Estados Unidos porque no tenemos los activos, las posibilidades ni las capacidades que necesitamos", y ha añadido que Europa debía invertir en su propia industria de defensa.

