Ahora

Agónica espera

Mil personas atrapadas en una ladera del Monte Everest tras las fuertes nevadas que azotan Nepal

El contexto La intensa climatología está dificultando las labores de rescate ya que los accesos a la zona han quedado bloqueados por la nieve.

Montañeros y excursionistas en una de las zonas del Everest.Montañeros y excursionistas en una de las zonas del Everest.REUTERS
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cerca de mil personas se encuentran varadas y sumergidas en una agónica espera en la ladera oriental del Monte Everest, en el Tíbet, debido a las fuertes nevadas que azotan la zona desde este viernes.

Las labores de rescate han comenzado este domingo y pretenden despejar el acceso a los campamentos de la ladera ya que una fuerte ventisca ha bloqueado las carreteras, según adelanta Reuters.

Mientras tanto, cientos de aldeanos locales y equipos de rescate han sido desplegados para ayudar a retirar la nieve que dificulta el acceso a la zona, que se encuentra a una altitud superior a los 4.900 metros, según un informe de Jimu News.

Aunque algunos turistas que se encontraban en la montaña ya han sido rescatados, este gran número de personas sigue esperando que lleguen efectivos y voluntarios.

La nevada comenzó este viernes por la noche y continuó durante todo el sábado, día en el que el acceso al Área Escénica del Everest se suspendió.

Al otro lado de la frontera con Nepal, las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas que han bloqueado carreteras, arrasado puentes y causado la muerte de al menos 47 personas desde el viernes, según informó la Policía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la Flotilla a Gaza | Un primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla llegará a España en las próximas horas
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel y Palestina negociarán el plan de Trump a partir del lunes en El Cairo
  3. Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años
  4. Las pacientes de cáncer de mama, preocupadas tras los cribados de Andalucía: "No se están realizando las pruebas a tiempo"
  5. Rusia golpea con dureza Zaporiyia y Lviv: un ataque masivo causa al menos cinco muertos y 10 heridos
  6. Más de 400.000 trabajadores hacen horas extras que no se pagan mientras las empresas se ahorran 3.200 millones