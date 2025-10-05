Mil personas atrapadas en una ladera del Monte Everest tras las fuertes nevadas que azotan Nepal

Montañeros y excursionistas en una de las zonas del Everest.

El contexto La intensa climatología está dificultando las labores de rescate ya que los accesos a la zona han quedado bloqueados por la nieve.

Cerca de mil personas están atrapadas en la ladera oriental del Monte Everest, en el Tíbet, debido a intensas nevadas que comenzaron el viernes. Las operaciones de rescate se iniciaron el domingo para despejar el acceso a los campamentos, bloqueados por una ventisca. Cientos de aldeanos y equipos de rescate han sido desplegados para retirar la nieve en la zona, situada a más de 4.900 metros de altitud. Aunque algunos turistas ya han sido rescatados, muchos siguen esperando ayuda. En Nepal, las lluvias han provocado deslizamientos de tierra e inundaciones, causando al menos 47 muertes desde el viernes.

Cerca de mil personas se encuentran varadas y sumergidas en una agónica espera en la ladera oriental del Monte Everest, en el Tíbet, debido a las fuertes nevadas que azotan la zona desde este viernes.

Las labores de rescate han comenzado este domingo y pretenden despejar el acceso a los campamentos de la ladera ya que una fuerte ventisca ha bloqueado las carreteras, según adelanta Reuters.

Mientras tanto, cientos de aldeanos locales y equipos de rescate han sido desplegados para ayudar a retirar la nieve que dificulta el acceso a la zona, que se encuentra a una altitud superior a los 4.900 metros, según un informe de Jimu News.

Aunque algunos turistas que se encontraban en la montaña ya han sido rescatados, este gran número de personas sigue esperando que lleguen efectivos y voluntarios.

La nevada comenzó este viernes por la noche y continuó durante todo el sábado, día en el que el acceso al Área Escénica del Everest se suspendió.

Al otro lado de la frontera con Nepal, las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas que han bloqueado carreteras, arrasado puentes y causado la muerte de al menos 47 personas desde el viernes, según informó la Policía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.