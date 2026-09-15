España prorroga hasta el 8 de octubre los controles fronterizos con Italia como respuesta a la medida del Ejecutivo de Meloni

El contexto Esta decisión la han comunidado después de que Italia diese a conocer que han decidido prorrogar otros 15 días la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación.

El Gobierno español ha decidido prorrogar durante 15 días los controles fronterizos en aeropuertos y puertos con conexiones directas con Italia, medida comunicada a la Unión Europea. Esta decisión responde a la prórroga del control fronterizo por parte de Italia, tras la crisis migratoria en Ceuta. España reintrodujo estos controles el 8 de agosto, inicialmente hasta el 23 de septiembre, y ahora los extenderá hasta el 8 de octubre. Italia, liderada por Giorgia Meloni, también ha prolongado la suspensión del acuerdo de Schengen por motivos de seguridad interna y riesgo de infiltración terrorista. Desde la implementación de esta medida, Italia ha controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España.

El Gobierno ha comunicado este martes a la Unión Europea la decisión de prorrogar durante 15 días los controles fronterizos en aquellos "aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana". Lo hace en respuesta a la medida adoptada en este sentido previamente por el Ejecutivo de Georgia Meloni desde que ocurrió la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Estos controles fueron reintroducidos por España el pasado 8 de agosto y prorrogados por primera vez hasta el próximo 23 de septiembre.

Y es que, el Gobierno considera que se mantienen las circunstancias que motivaron la adopción de esta medida, por lo que ha decidido prolongarla hasta el próximo 8 de octubre, sin perjuicio de que un cambio de dichas circunstancias pueda aconsejar una modificación del plazo previsto.

Previamente, el Gobierno de Italia había anunciado su decisión de prorrogar otra quincena la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación, por lo que seguirá sometiendo a controles fronterizos a personas procedentes de España.

La decisión, adoptada por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, supone "la extensión de los controles fronterizos por tierra y aire", ante lo que Roma considera una necesidad debido a los "altos riesgos de seguridad interna, además de la potencial amenaza de infiltración terrorista".

"La medida se consideró necesaria tras las comprobaciones realizadas por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras, que se reunió esta mañana. De hecho, siguen existiendo elevados niveles de riesgo para la seguridad interna, además de un posible peligro relacionado con eventuales infiltraciones terroristas", alegó Piantedosi en la nota.

Piantedosi también ha comunicado esta prórroga a la Comisión Europea y a sus homólogos comunitarios.

Tras la crisis migratoria de Ceuta, Italia decidió suspender el espacio Schengen con España, ante lo que el Gobierno de Pedro Sánchez respondió reactivándolos el 8 de agosto. Estos iban a estar vigentes hasta el 7 de septiembre, pero una prórroga por parte del Ejecutivo italiano llevó a España a hacer lo mismo hasta el próximo 22 de septiembre. Ahora, al repetirse esta misma situación, la medida estará activa hasta, en principio, el 8 de octubre.

El pasado 31 de agosto, tras un mes de esta medida, Italia aseguró que había controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus fronteras. Además ha rechazado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho marroquíes, y ha detenido a otras seis.

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