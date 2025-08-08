Los gazatíes no creen las promesas de ayuda de Netanyahu: "Es mejor morir donde estamos"

El contexto Benjamín Netanyahu ha asegurado que está dispuesto a dar ayuda a quienes se marchen de la Franja de Gaza, pero la población palestina sabe que es un engaño más del primer ministro israelí.

"Seguimos aferrándonos a la vida, aferrándonos a la vida. Somos personas". Es el testimonio de un ciudadano gazatí que ve el anuncio de Benjamín Netanyahu de ocupar Gaza como un paso más hacia su plan real: exterminar a la población de la Franja. Este ciudadano recuerda que Israel está "matando a civiles, niños y mujeres" en sus ataques.

Una mujer se pregunta "dónde deberían ir" tras el último anuncio del primer ministro de Israel. "No hay nada que podamos hacer. Yo digo que muramos donde estamos. Es mejor", lamenta, una afirmación terrible y una realidad de quienes viven en un infierno en vida.

"La decisión de Netanyahu de ocupar Gaza es como si ya no quedara nada que ocupar. Ya estamos muriendo, hay muchas muertes cada día", comenta otro ciudadano. El desasosiego es total y ya nadie cree que la promesa de Netanyahu, que está dispuesto a dar ayuda a quienes se marchen de la Franja.

Mientras tanto, médicos palestinos han denunciado la falta casi total de medios con la que trabajan en Gaza. "No solo estamos perdiendo vidas por traumatismos, las estamos perdiendo porque no podemos proporcionar un tratamiento básico", denuncian, y añaden: "Lo que está sucediendo aquí en Gaza no es solo una crisis humanitaria. Esto es un desmantelamiento deliberado de la vida. Y nosotros estamos intentando mantener a la gente viva con las manos vacías".