Dura derrota de Milei: el peronismo avanza con fuerza en los comicios de la provincia de Buenos Aires

Los datos La formación de ultraderecha, La Libertad Avanza (LLA), de Milei obtuvo casi el 34% de los votos, mientras que la lista peronista Fuerza Patria, revitalizada por el gobernador Axel Kicillof, concentró más del 47%.

Javier Milei, presidente de Argentina, y su partido Libertad Avanza (LLA), han sufrido este domingo un duro revés en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires ante el peronismo, revitalizado de la mano del gobernador Axel Kicillof, y que amenaza sus aspiraciones de cara a las elecciones nacionales que se celebrarán el próximo domingo 26 de octubre.

Así, tal como informa EFE, la formación de ultraderecha, liderada por el actual presidente del país, obtuvo casi el 34 % de los votos y fue aplastada por la lista peronista Fuerza Patria, que concentró más del 47 % de los sufragios.

Así, la diferencia entre ambas formaciones superó ampliamente la proyectada por todos los sondeos, que, sin embargo, sí anticipaban una victoria de Fuerza Patria en el que es desde hace años su principal bastión, además de un distrito clave a nivel nacional, con casi el 40% de su población total.

Por detrás habrían quedado la coalición centrista Somos, con un 5,33% de los votos, y el Frente de Izquierda, con un 4,36%, según los datos transmitidos por el Gobierno de Buenos Aires.

Poco después de conocerse el resultado, Milei tomó la palabra ante un desierto búnker de LLA y, pese a que en la antesala a los comicios había anticipado que el peronismo realizaría fraude electoral, reconoció la derrota: "Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados".

Además, Milei aseguró que este resultado le obliga a realizar una profunda "autocrítica" e instó a comenzar a trabajar de cara a los comicios nacionales del próximo 26 de octubre, cuando se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino.

No obstante, se mantuvo firme en el rumbo que adoptó cuando fue elegido presidente, en diciembre de 2023: "No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo no solo que se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más".

Celebración y gritos de 'Axel presidente' en las filas peronistas

A pocos kilómetros de allí, en el búnker de Fuerza Patria, cientos de seguidores del peronismo se congregaron para celebrar el triunfo, entonaron el himno nacional y lanzaron fuegos de artificio.

La primera en tomar la palabra fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), a través de un discurso grabado desde el domicilio en el que cumple una condena de seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"Decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos", aseguró la expresidenta, señalando a su vez que "este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace".

Después de sus palabras, le llegó el turno a la estrella de la noche, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y referente peronista, quien fue recibido por la multitud al grito: 'Para Axel, la conducción (del partido)' y 'se ve, se siente, Axel presidente': "Con esto queda confirmado que en Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo", sentenció.