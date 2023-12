El Ministerio Público de Guatemala ha asegurado este viernes que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral. La acusación ha generado críticas por distintos países y líderes internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), que lo ha calificado como un "intento de golpe de Estado". Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mostrado su "más absoluto rechazo a la actuación" de la Fiscalía.

La Fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra, ha indicado que las actas electorales utilizadas en los comicios "son nulas de pleno derecho" ya que "no fueron autorizadas" inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral. La invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales, en rueda de prensa, quien ha señalado que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano.

Como razón para la anulación de las elecciones, Morales ha afirmado que existe una irregularidad administrativa, ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral. "Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados", ha aseverado Morales, quien añadió que las votaciones "son nulas de pleno derecho". La abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Zeceña, ha advertido de que el Ministerio Público "no tiene ninguna autoridad" para declarar nulas las elecciones.

El Ministerio Público también ha iniciado un nuevo caso contra Arévalo de León, relacionado con la constitución y financiación del partido Movimiento Semilla, y ha pedido la retirada de su inmunidad. Desde que ganase el 25 de junio de forma sorpresiva las presidenciales guatemaltecas, el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, ha intentado en varias ocasiones revertir el veredicto de las urnas. Las acciones de la Fiscalía motivaron que el pasado 12 de julio Estados Unidos sancionase a la cúpula del Ministerio Público guatemalteco por corrupción

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha garantizado este viernes la victoria como presidente de Bernardo Arévalo de León, pese a las declaraciones del Ministerio Público. La presidenta del tribunal electoral, Blanca Alfaro, indicó en una conferencia de prensa que los resultados de los comicios están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión. "Si no toman posesión, reitero, habría rompimiento del orden institucional", ha señalado Alfaro en referencia a la posibilidad de que se anulen los comicios y Arévalo de León no sea investido el próximo 14 de enero, como está establecido en la ley guatemalteca.

OEA habla de "golpe de Estado"

La acción de la Fiscalía fue denominada por la Organización de Estados Americanos (OEA) como un "intento de golpe de Estado". Su Secretaría General ha condenado los hechos y la tentativa de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales para anular las elecciones generales del país. En un comunicado, la oficina del secretario general de la organización, Luis Almagro, ha solicitado al presidente del país, Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que actúen contra los "perpetradores de este atentado" para "defender las instituciones y el orden constitucional". Según la Secretaría General, "el intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo".

También el Gobierno de España ha rechazado "de modo tajante" las actuaciones protagonizadas por el Ministerio Público de Guatemala que "atentan contra la democracia" y suponen "una grave violación de la voluntad del pueblo guatemalteco libremente expresada en las urnas". Así lo ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha reaccionado con un mensaje en X: "Quiero mostrar mi más absoluto rechazo a la actuación del Ministerio Público de Guatemala que atenta contra la democracia y la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. Mi respaldo al presidente electo".