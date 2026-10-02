Aviso rojo en Murcia y bolas de hielo en Almería: octubre arranca con fuertes lluvias y varios puntos de España completamente anegados

¿Qué está pasando? Con mensajes Es-Alert en diferentes localidades del país, en Los Alcázares ya se habían superado los 150 litros por metro cuadrado a primera hora de la tarde. En Fiñana, el intenso granizo ha provocado un aviso naranja.

El verano ha finalizado y un fuerte temporal de lluvias ha azotado España, especialmente en el Mediterráneo, afectando zonas como Murcia y Almería. En Murcia, las lluvias han desbordado tejados y carreteras, superando los 150 litros por metro cuadrado en Los Alcázares. En Torre Pacheco, el aviso se elevó a rojo por precipitaciones, y se suspendieron actividades en centros de desarrollo infantil y de mayores. En Almería, un aviso naranja trajo granizo en Fiñana y Abla. Castilla-La Mancha también sufrió intensas lluvias, con calles convertidas en riadas. El otoño llega con un descenso de temperaturas en todo el país.

Se acabó el verano... y un temporal de lluvias ha llegado a España. Ha llegado con fuerza. Con intensidad. Causando destrozos y haciendo llegar diversos Es-Alert y avisos a diferentes puntos de España. Lo están notando en gran medida en varias zonas del Mediterráneo poco acostumbradas a ver caer así el agua como por ejemplo en Murcia. Como, también, en Almería.

En la región murciana, el agua ha desbordado los tejados en Los Alcázares y también las carreteras. A primera hora de la tarde ya se habían superado los 150 litros por metro cuadrado.

En La Puebla, hay calles que directamente se han convertido en balsas de agua como consecuencia del diluvio, mientras que en Torre Pacheco el aviso se ha elevado a rojo por precipitaciones y tormentas. En el Campo de Cartagena y Mazarrón se han suspendido las actividades en los centros de Desarrollo Infantil y de Atención Temprana, al igual que en los centros sociales de mayores.

Todo, después del envío de un Es-Alert a causa de una situación en la que la Guardia Civil ha tenido que intervenir para regular el tráfico en algunas carreteras que se han convertido en barrizales.

En Almería, el aviso naranja que se ha dado en zonas como Fiñana se ha materializado en bolas de hielo, con un intenso granizo caído tanto en ese municipio como en Abla.

También han sufrido las intensas lluvias en Castilla-La Mancha. En Albacete, en zonas como Hellín y Bogarra, varias calles se han convertido en riadas e incluso ha habido 'cascadas' en terrazas de hoteles. En Cuenca, en Alarcón, la lluvia ha desbordado varias calles.

Y es que el otoño ha llegado con lluvias. Con intensas lluvias. Con un bajón generalizado de las temperaturas en todo el país y con el agua cayendo con fuerza en gran parte del país. En Madrid, en Sol, los que allí hay acampados en protesta por la situación de la vivienda ya han afirmado que no tienen intención de irse por las precipitaciones.

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