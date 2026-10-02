Macron reclama al G7 mantener abiertas las exportaciones para contener los precios de la energía

Los detalles El presidente francés aborda con Trump y Carney la escalada de los combustibles y prepara con la AIE una reunión del G7 para coordinar medidas que garanticen el suministro de petróleo y productos refinados.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha solicitado una respuesta coordinada del G7 para frenar el aumento de los precios de los combustibles y asegurar el suministro global de petróleo sin imponer restricciones a las exportaciones. Macron discutió la cuestión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, enfocándose en la evolución de los precios de la energía y la necesidad de reforzar la coordinación entre las principales economías occidentales. Francia, que preside el G7, colabora con la Agencia Internacional de la Energía para organizar una reunión por videoconferencia con el objetivo de acordar medidas que reduzcan la presión sobre los precios y eviten problemas de abastecimiento. Además, Francia está en contacto con otros gobiernos europeos para coordinar una respuesta conjunta en la Unión Europea.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido a sus socios del G7 una respuesta coordinada para contener el alza de los precios de los combustibles y garantizar el suministro mundial de petróleo y productos refinados, sin recurrir a restricciones a las exportaciones.

Macron abordó la situación por separado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante conversaciones mantenidas anoche. Según el Elíseo, ambos contactos estuvieron centrados en la evolución de los precios de la energía y en la necesidad de reforzar la coordinación entre las principales economías occidentales.

"Los países del G7 tienen un interés común en actuar de manera concertada, sin restricciones a las exportaciones", señaló la Presidencia francesa, que este año ejerce la presidencia del grupo.

París, que este año ostenta la presidencia del G7, trabaja junto a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para convocar próximamente una reunión por videoconferencia de los líderes del grupo. La intención es acordar medidas que permitan reducir la presión sobre los precios y evitar problemas de abastecimiento.

Francia también mantiene contactos con otros gobiernos europeos para coordinar una respuesta conjunta dentro de la Unión Europea.

Reunión de los Veintisiete en Bruselas

La presión sobre los mercados energéticos también ha llevado a Bruselas a mover ficha. La Comisión Europea ha convocado este viernes una reunión telemática con los Veintisiete ante el fuerte encarecimiento del diésel y la posibilidad, que estudia Washington, de restringir las exportaciones estadounidenses de este combustible.

El Grupo de Trabajo de la Unión de la Energía, integrado por responsables de la Comisión Europea y de los Estados miembros, analizará durante el encuentro la situación actual, según ha explicado una fuente comunitaria. Bruselas informará posteriormente sobre el contenido y las conclusiones de la reunión.

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