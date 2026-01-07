Desde el imitador al faltón: las seis caras de Trump que marcan el comportamiento del presidente de una de las mayores potencias mundiales

¿Por qué es importante? Aunque no lo parezca -por las muecas, gestos y bailecitos que marcó este martes-, Trump es el representante de más de 340 millones de habitantes, y en él se pueden detectar hasta seis caras: el imitador, el faltón, el rey, el burlón, el odiado y el odiador.

El artículo describe el comportamiento del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltando su carácter multifacético y poco convencional. Se le atribuyen seis "caras": el imitador, el faltón, el rey, el burlón, el odiado y el odiador. Como imitador, Trump parodia a Emmanuel Macron con un acento francés. En su faceta de faltón, critica a quienes protestan contra Maduro. Se autodenomina "rey" y presume de sus logros comerciales. Como burlón, ridiculiza a las mujeres trans en deportes. Su esposa, Melania, desaprueba sus actitudes, y como odiador, critica los bailes de Maduro. Este comportamiento genera controversia y asombro.

Da bastante pudor, por no decir vergüenza, ver a Trump como se le vio este martes. No es la primera vez y, si se tuviera que explicar, se podría decir que el presidente de Estados Unidos es el hombre de las seis caras: desde el imitador al faltón. Así se comporta el presidente de una de las mayores potencias mundiales: tan surrealista que da miedo.

Aunque no lo parezca -por las muecas, gestos y bailecitos que se marca en el vídeo sobre estas líneas-, es el representante de más de 340 millones de habitantes, al que se pueden detectar hasta seis caras: el imitador, el faltón, el rey, el burlón, el odiado y el odiador.

El imitador. Con un postizo y un acento francés bastante 'regulero', adivinen de quién se trata. "Macrón. Me encanta el acento francés... Emmanuell".

Segunda faceta: el faltón, lo que más le gusta al republicano. Así habla de quienes piden la libertad de Maduro en las calles: "¿De dónde han sacado a esta gente? Son las personas con peor aspecto físico que he visto jamás".

El rey. Él mismo se ve como un monarca. "Soy el rey", dijo este martes. Un narcisista encantado de conocerse. "He vendido más Boeings que cualquier otro ser humano en la Tierra. Me dieron un precio al vendedor del año", apuntó.

Vamos con la cuarta, el burlón. Con mímica incluida, se refería así a las mujeres trans que practican deporte: "Pelean como locos porque hacen trampa. Es la única forma que tienen de ganar. Cuando tienes políticas tan malas. Políticas en los deportes de hombres y mujeres. Todo en sí es ridículo". Y tan tranquilo.

El odiado. También por su mujer, Melania, que parece que no le gustan sus numeritos. "Mi mujer odia cuando hago estas cosas. Me dice: 'Es muy poco presidencial', y le digo: 'Pero ya soy presidente'. Ella odia cuando bailo y le digo: 'Todo el mundo me ve bailar'".

El odiador. Concretamente, de los bailes de Maduro. "Se sube al escenario e intenta imitar un poco mis bailes... pero es un tipo violento y ha matado a mucha gente". Pero Donald Trump solo hay uno, por suerte para todos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.