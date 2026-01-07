El matón del mundo: Trump apunta a Groenlandia y solo unos pocos líderes se atreven a pararle los pies

Los detalles Hasta ahora, solo unos pocos países le han plantado cara: México le ha dejado claro que no tocará su territorio, Brasil y Colombia no se dejan intimidar y China le ha advertido que no use sus intereses para fines propios, mientras Europa sigue sin decidir cómo actuar.

Donald Trump no pierde el tiempo. Tras capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, su siguiente objetivo podría ser Groenlandia, la enorme isla ártica que pertenece a Dinamarca. Su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 no ha sido solo simbólico: ha dejado claro que quiere que Groenlandia sea su próximo gran logro expansionista.

¿Por qué Groenlandia?No es solo hielo y pingüinos. La isla tiene una posición estratégica clave: controlar rutas comerciales por el Ártico que cada vez se abren más por el deshielo, vigilar movimientos navales rusos y mantener su base espacial de Pituffik. Además, con China y Europa interesadas en estas rutas, tener Groenlandia bajo control sería un poder geopolítico enorme.

Trump ha dicho que su primera opción sería comprar la isla, aunque también ha dejado entrever que podría usar la fuerza. Es parte de su táctica habitual: intimidar y presionar como un auténtico matón, para ver quién se atreve a desafiarlo. La gran pregunta ahora es: ¿quién podrá detenerlo?

En teoría, la OTAN debería ser un freno, porque un ataque contra Dinamarca, un país aliado, pondría a toda la alianza en alerta. Pero la situación es complicada: un enfrentamiento directo podría acabar con la propia OTAN, y hasta ahora los intentos de frenar a Trump desde Europa han sido limitados. El ejemplo más claro: un comunicado de siete potencias europeas que evitó mencionar a Trump en seis párrafos, dejando poco margen de acción real.

Este miércoles, Francia ha anunciado que la Unión Europea está preparando un plan para responder a cualquier forma de intimidación, pero de momento no hay nada concreto.

Los que sí le han parado los pies

Hasta ahora, solo quienes le han plantado cara han logrado contenerlo:

México: pese a la guerra arancelaria, Claudia Sheinbaum le ha dejado claro que la presencia militar estadounidense en su territorio no es negociable .

pese a la guerra arancelaria, le ha dejado claro que la presencia militar estadounidense en su territorio . Colombia y Brasil: Petro y Lula tampoco se callan. Trump incluso quiso influir en el juicio contra Bolsonaro, pero no logró salirse con la suya. Estas naciones están en su radar, sobre todo porque este año habrá elecciones en ambos países.

Petro y Lula tampoco se callan. Trump incluso quiso influir en el juicio contra Bolsonaro, pero no logró salirse con la suya. Estas naciones están en su radar, sobre todo porque este año habrá elecciones en ambos países. China: parece capaz de frenar cualquier movimiento del presidente estadounidense y ya le han dicho que no use sus intereses para fines personales. Además, el 90% del petróleo venezolano va a China, lo que añade presión sobre Estados Unidos si intenta mover ficha en la región.

Con su posición estratégica y recursos, Groenlandia podría ser su próximo gran golpe… si nadie se atreve a detenerlo a tiempo. La gran pregunta que queda flotando es esta: en un mundo donde Trump actúa sin miedo, ¿quién tendrá el valor de enfrentarse al matón?

