Un fiel trumpista y a los ideales MAGA: así es el nuevo secretario de la Marina de EEUU que llega en plena escalada en Ormuz

Hung Cao, nuevo secretario de la Marina de EEUU, saludando al presidente Donald Trump en una imagen de archivo.

Los detalles Hung Cao ha defendido la política antimigratoria de Trump siendo él mismo inmigrante vietnamita: "No pidas el sueño americano si no cumples nuestras leyes y adoptas nuestra cultura estadounidense".

Desde que Pete Hegseth asumió el control del Pentágono, ha cesado a varios altos cargos, incluido el secretario de la Marina, John Phelan, en medio de tensiones con Hegseth. Su sucesor es Hung Cao, quien, con 25 años de servicio en la Marina, asume el cargo en un momento de escalada en el estrecho de Ormuz. Cao, inmigrante vietnamita y fiel seguidor de Trump, defiende fervientemente la política antiinmigración del expresidente. Además, ha mostrado posturas controvertidas, como su rechazo a la inclusión LGBT y su apoyo a soldados que rechazaron la vacuna anticovid, consolidándose como un personaje afín a la órbita de Trump.

Desde que ha tomado el control del Pentágono, Pete Hegseth ha cesado ya a una decena de altos cargos. El último ha sido el secretario de la Marina, John Phelan, quien ha sido destituido por las continuas tensiones con el mismo Hegseth. Y ya tiene sucesor, se llama Hung Cao, lleva 25 años prestando servicio en la Marina y llega en plena escalada en el estrecho de Ormuz.

No sabemos si lo que más le gusta al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de Hung Cao es su nombre o que es un fiel trumpista que reproduce al dedillo sus ideales. El mandatario llegó a decir de él: "Me encanta ese nombre. Y solo ese nombre puede hacer que te elijan".

Por su parte, Cao afirmó: "¿Sabes lo que es una amenaza para la democracia? Lo que pasa en nuestra frontera sur cuando 13.000 asesinos y 16.000 violadores la cruzan". Así ha defendido la política antiinmigración de Trump siendo él mismo inmigrante vietnamita. "No pidas el sueño americano si no cumples nuestras leyes y adoptas nuestra cultura estadounidense", agregó.

Cao ha asumido hasta la lgtbifobia de los MAGA. Así hablaba de la campaña inclusiva que la armada publicó en sus redes sociales: "Esa no es la gente que queremos. [...] Lo que necesitamos son machos alfa y hembras alfa que se arranquen las entrañas, se las coman y pidan más". También defendió, además, a los soldados expulsados que se negaron a ponerse la vacuna anticovid.

Y hasta llegó a decir que la brujería había tomado el control en Virginia. Todo un personaje más de la órbita de Trump que, ahora, está al mando de la Marina estadounidense.

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