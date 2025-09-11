Ahora

Asesinato de Kirk

Escenas de caos y pánico: el momento en que asesinan de un disparo al activista 'trumpista' Charlie Kirk

El activista se encontraba en un evento celebrado una universidad de Orem (Utah), con cientos de personas escuchando a unos principales apoyos mediáticos de Donald Trump entre los jóvenes.

Momentos de caos y pánico: el momento en que asesinan de un disparo al activista 'trumpista' Charlie Kirk

El comentarista estadounidense Charlie Kirk, aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado este miércoles a los 31 años tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento que estaba teniendo lugar en una universidad de la ciudad de Orem (Utah).

Advertimos de la dureza de las imágenes que acompañan a estas líneas, en las que se ve el momento en el que Kirk recibe el disparo que acabó con su vida con cientos de personas a su alrededor huyendo en una escena de pánico total.

En ese momento, Kirk estaba respondiendo una pregunta sobre los tiroteos masivos llevados a cabo en Estados Unidos. Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y confundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.

Las 6 de laSexta

  1. La inspectora de Hacienda que investigó al novio de Ayuso, ante la jueza: "Como tenía muchos beneficios, hizo facturas falsas"
  2. El FBI pide la colaboración ciudadana para dar con el asesino del activista 'trumpista' Charlie Kirk
  3. Polonia pide una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
  4. Los audios que demuestran que Pradas sí dio órdenes sobre la alerta del día de la DANA, pese a haberlo negado ante la jueza
  5. El 84% de las chicas adolescentes de entre 12 y 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso con IA
  6. Bad Bunny no dará conciertos en EEUU para proteger a sus fans de las redadas contra migrantes: "El ICE podría estar fuera esperándolos"