Un regalo prohibido por la Constitución: Trump recibirá un avión de 400 millones de la familia real de Qatar

Unos 400 millones de dólares. Es el valor del lujoso avión que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibiría en los próximos días. La aeronave será regalada por la familia real qatarí durante la visita oficial anunciada por la Casa Blanca para la próxima semana y, a priori, pasará a ser propiedad del magnate.

El avión, un Boeing 747, será usado como si fuera un nuevo Air Force One, el avión presidencial oficial, tras ser homologado por el Ejército de los Estados Unidos para cumplir los requisitos de seguridad exigidos para las aeronaves oficiales.

Una vez que termine el mandato de Trump, el avión pasaría a la Biblioteca Presidencial de Donald Trump, con lo que podrá disponer de él libremente.

Un regalo prohibido por la Constitución

El avión, que se trata de una de las unidades más lujosas y exclusivas de Boeing, supondría un regalo prohibido por la Constitución de los Estados Unidos, ya que señala que es ilegal que las autoridades federales reciban regalos de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso.

Para eludir esta prohibición, la fiscal general, Pam Bondi, ha escrito un análisis legal planteando que el avión será dado a la Fuerza Aérea y no a Trump a título individual, según informan medios estadounidenses. No obstante, la Casa Blanca aún no se ha pronunciado al respecto.

Según informa la televisión 'ABC News', Donald Trump ya vio el avión cuando estuvo estacionado en el aeropuerto de West Palm Beach, en Florida, el pasado mes de febrero.