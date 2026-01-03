Un experto en seguridad y defensa analiza la primera imagen de Maduro tras ser capturado: "Taparle los ojos hace que este dócil"

Los detallesLa primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos ha sido analizada por Jesús Manuel Pérez Triana. EL experto en seguridad, explica los detalles de la foto y la presencia de agentes estadounidenses en la operación.

El analista en seguridad y defensa Jesús Manuel Pérez Triana ha analizado en laSexta la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos. La fotografía fue publicada por el propio Donald Trump en sus redes sociales minutos antes de comparecer ante los medios de comunicación.

En la imagen, el presidente venezolano aparece vestido con un chándal gris, las manos atadas y los ojos cubiertos con unas gafas negras. Además, lleva cascos que aíslan el ruido.

"En vez de una venda le han dado unas gafas que usan los esquiadores y las han pintado de negro. Además, tiene la protección auditiva, es como intentar por lo menos que el prisionero vaya protegido. Lo de taparle los ojos es para controlarle mejor, una vez que los tapan quedas bastante desorientado, hace que la persona esté dócil y vulnerable", explica el experto.

Pérez Triana también señala la presencia de un hombre con las siglas de la DEA, la agencia antidroga estadounidense. "Sabemos que se ha presentado como una operación antidroga, no como una invasión de régimen", apunta y añade que, para darle legalidad a la detención, es posible que "quien le haya puesto las esposas haya sido un miembro de la DEA o del FBI".

El especialista agrega: "En esos helicópteros de operaciones especiales no solo iba la Delta Force, sino que habría un mínimo de miembros de unidades especiales de la agencia antidroga o FBI para proceder a la detención".

