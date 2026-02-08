La borrasca Marta también golpea África y deja ocho muertos en Marruecos

Los detalles Alcarquivir, una ciudad de más de 125.000 habitantes, la que peor parada ha salido. Allí, seis miembros de una misma familia han perdido la vida al quedar atrapados dentro de un coche

La borrasca Marta no solo está causando estragos en España. De hecho, el norte de África se está llevando lo peor en cuanto a daños humanos. Al menos ocho personas han muerto en Marruecos en las últimas horas a causa del temporal y se cuentan por decenas las localidades que se han visto totalmente anegadas en el norte del país.

Alcarquivir, una ciudad de más de 125.000 habitantes, es la que peor parada ha salido. Allí, seis miembros de una misma familia han perdido la vida al quedar atrapados dentro de un coche y las calles se han convertido en ríos donde los coches ya no pueden circular. Entre esta ciudad y los alrededores, unas 154.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, y los desprendimientos se han repetido en varios puntos del país.

En Tánger, el temporal se ha cobrado la vida de un niño de siete años y su hermana, de cinco, al derrumbarse la pared de la cocina de su casa debido a las incesantes lluvias y los fuertes vientos provocados por el temporal.

Ante la gravedad de la situación meteorológica en el Estrecho de Gibraltar, se han suspendido todas las conexiones por ferry con origen en los puertos de Algeciras y Tarifa y destino Tánger. No obstante, se mantienen en marcha las líneas que unen ambas ciudades gaditanas con Ceuta, tanto para viajeros como para el transporte de mercancías.

