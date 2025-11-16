Evacúan un hotel de Estambul tras la muerte de una turista alemana y sus dos hijos por una posible intoxicación alimentaria

Puesto de comida callejera cerrado en Estambul tras la muerte de turista alemana y sus dos hijos.

Los detalles El padre de la familia se encuentra en cuidados intensivos. Otros dos turistas que se alojaban en el mismo hotel también fueron hospitalizados el sábado con síntomas compatibles.

Una turista alemana y sus dos hijos fallecieron en un hotel de Estambul, lo que llevó a las autoridades a evacuar el establecimiento para investigar una posible intoxicación alimentaria. Los huéspedes fueron trasladados y se recogieron muestras del agua potable y objetos para análisis. La desinfección de una habitación con pesticidas resultó en la detención de dos personas y el gerente del hotel, además del arresto de un panadero cercano. El padre está en cuidados intensivos y otros turistas también fueron hospitalizados. La familia había consumido mejillones y comida de un restaurante antes de presentar síntomas. La investigación sigue abierta para determinar la causa exacta de las muertes.

Una turista alemana y sus dos hijos murieron esta semana en un hotel de Estambul (Turquía). Las instalaciones han sido evacuadas este sábado por la noche en el marco de la investigación abierta por un posible caso de intoxicación alimentaria, según informó la agencia estatal turca Anadolu.

Las autoridades trasladaron a todos sus huéspedes a otros establecimientos para poder analizar a fondo las instalaciones y esclarecer el origen del suceso. Tras la evacuación, equipos forenses retiraron objetos y materiales del hotel, situado en el distrito de Fatih, para realizar pruebas de laboratorio. Los investigadores ya habían recogido previamente muestras del agua potable y examinado varias zonas del edificio.

Además, una habitación en la planta baja fue desinfectada con sustancias químicas, presuntamente pesticidas empleados habitualmente para combatir plagas, de acuerdo con la misma fuente.

Las pesquisas han derivado en la detención de dos personas que participaron en la desinfección y del gerente del hotel. Este domingo también habría sido arrestado el panadero de un comercio cercano, según informaron fuentes policiales a medios turcos.

El padre, en cuidados intensivos

Mientras continúa la investigación, el padre de la familia se encuentra en cuidados intensivos. Otros dos turistas que se alojaban en el mismo hotel también fueron hospitalizados el sábado con síntomas compatibles con una intoxicación.

Según la información recopilada hasta ahora, la familia habría consumido el 11 de noviembre mejillones rellenos de arroz y picantes en un puesto callejero del barrio de Ortaköy, en la costa oriental de la parte europea de Estambul. Ese mismo día también comieron juntos en un restaurante.

Horas después comenzaron a experimentar náuseas y vómitos, por lo que acudieron a un hospital para recibir atención médica. Tras ser atendidos, regresaron al hotel. Fue entonces cuando la madre descubrió a su hija inmóvil en la habitación.

Los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar y trasladaron nuevamente al resto de la familia al Hospital Universitario y de Investigación de Taksim. La madre y otro de los hijos murieron posteriormente.

Por el momento, las autoridades turcas trabajan con la hipótesis de que las muertes se debieron a una intoxicación alimentaria, aunque no descartan otros factores. Uno de los propietarios del hotel declaró a CNN Türk que el establecimiento no dispone de restaurante y que únicamente proporciona agua a los huéspedes.

La investigación continúa abierta a la espera de los resultados toxicológicos y de laboratorio que permitan determinar con exactitud qué provocó el trágico desenlace.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.