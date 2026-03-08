Ahora

EEUU

Evacuado el aeropuerto de Kansas City por una amenaza de bomba

El Aeropuerto Internacional de Kansas City ha sido evacuado este domingo después de que se reportara una posible amenaza, según ha informado 'The Mirror US'.

El citado medio de comunicación ha aseverado que un portavoz del Departamento de Aviación de Kansas City ha declarado que "tienen conocimiento de una situación en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI)". Aunque no hay un motivo seguro, se cree que es por una amenaza de bomba.

El FBI y la policía del aeropuerto están investigando conjuntamente para determinar si la amenaza es legítima, pero por seguridad los pasajeros presentes han sido evacuados.

"La evacuación se realizó para facilitar el rastreo del edificio por parte de las fuerzas del orden", ha asegurado el portavoz explicando que los hechos se han producido este mediodía.

Por esta amenaza se han suspendido los vuelos entrantes y salientes en el aeropuerto y el tráfico aéreo se ha desviado al aeropuerto de Missouri.

