Ante los ataques rusos

La población de Kyiv, agotada, sin calefacción y con el deseo colectivo de que la guerra acabe cuanto antes

Los detalles Todas las familias tienen a un padre, a un hermano o a un hijo en el frente a los que apenas han podido ver en estos cuatro años.

Imagen de archivo de mayo de 2025 de dos personas contemplando los destrozos provocados por un ataque ruso en un edificio residencial de Kyiv
La población de Kyiv comparte el deseo colectivo de que la guerra con Rusia acabe cuanto antes. Todo el mundo está agotado, y más en este invierno en el que está habiendo ataques rusos tan duros sobre las grandes ciudades de Ucrania, lo que tiene como consecuencia que los ciudadanos pasan días enteros sin electricidad ni calefacción.

Todas las familias tienen a un padre, a un hermano o a un hijo en el frente a los que apenas han podido ver en estos cuatro años.

Ahora, a diferencia de otros momentos en este conflicto, la mayoría de los ucranianos son conscientes de que ya no podrán recuperar el territorio que han perdido.

Sin embargo, la población subraya que cuando esta guerra acabe, tiene que hacerlo para siempre, con las garantías de que Rusia no volverá a atacar en cinco, 10 o 15 años.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski., se ha mostrado este domingo esperanzado en que se tomen decisiones importantes para su país antes de que finalice el 2025, con el apoyo de los países que respaldan las negociaciones de paz para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.

"Estos son algunos de los días diplomáticos más activos del año, y mucho se puede decidir antes del Año Nuevo", ha indicado en su cuenta de X antes de la reunión con el presidente de EE.UU, Donald Trump, para discutir el plan de paz de 20 puntos impulsado por Washington.

"Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo, pero la toma de decisiones dependerá de nuestros socios: quienes ayudan a Ucrania y quienes presionan a Rusia para que Rusia sufra las consecuencias de su propia agresión", ha señalado el mandatario, quien ha recordado que esta semana Rusia lanzó 2.100 drones de ataque, alrededor de 800 bombas aéreas guiadas y 94 misiles de diversos tipos, tras lo cual agradeció a los trabajadores del sector energético y personal de primera respuesta del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, que trabajan prácticamente las 24 horas del día, los siete días de la semana.

De acuerdo con el mandatario, los continuos ataques rusos a su país demuestran que su presidente Vladimir Putin no tiene ningún interés en que se alcance un acuerdo de paz.

Por su parte, Trump ha indicado que ha hablado este domingo con Putin y ha calificado la conversación telefónica de "muy productiva", sin hacer más comentarios.

