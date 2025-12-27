Una mujer, en estado crítico tras caerle encima una farola en Sabadell, Barcelona

Los detalles El viento ha provocado la caída del mobiliario urbano. Por su parte, la herida ha sido atendida en la plaza de Sant Roc por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), quienes posteriormente la han trasladado al hospital Parc Taulí.

Una mujer se encuentra en estado crítico tras ser golpeada por una farola que cayó debido al viento en Sabadell, Barcelona. El incidente ocurrió pasado el mediodía en la plaza de Sant Roc, cerca del Ayuntamiento. Los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron a la mujer en el lugar antes de trasladarla al hospital Parc Taulí. Un hombre también resultó herido leve. Al lugar acudieron tres ambulancias del SEM y una de Bomberos, que retiraron la farola y aseguraron el cableado. Protección Civil advierte sobre el aumento de inclemencias meteorológicas en la zona.

Una mujer se encuentra hospitalizada en estado crítico tras caerle encima una farola este sábado en la localidad de Sabadell (Barcelona) debido al viento, un suceso en el que un hombre ha resultado herido leve, según han informado fuentes de Protección Civil a EFE.

El suceso ha tenido lugar pasado el mediodía en la plaza de Sant Roc de la localidad, en el entorno del edificio del Ayuntamiento de Sabadell. En un primer momento, la mujer ha sido atendida en el lugar del suceso por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que posteriormente la han trasladado en estado crítico al hospital Parc Taulí de Sadabell. Además, los sanitarios del SEM también han atendido por la caída de la farola a un hombre, quien tenía heridas leves.

En total, se han desplazado al lugar del suceso tres ambulancias del SEM y cuatro dotaciones de Bomberos. Los efectivos de Bomberos, según ha informado este cuerpo de emergencias, han retirado la farola caída y han precintado el cableado eléctrico.

Por su parte, Protección Civil ha señalado que en las últimas horas han aumentado las incidencias por viento y lluvia en el área metropolitana de Barcelona, por lo que pide mucha prudencia en las actividades al aire libre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.