Ahora

También hay un herido

Una mujer, en estado crítico tras caerle encima una farola en Sabadell, Barcelona

Los detalles El viento ha provocado la caída del mobiliario urbano. Por su parte, la herida ha sido atendida en la plaza de Sant Roc por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), quienes posteriormente la han trasladado al hospital Parc Taulí.

Ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM)Ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM)Servei d'Emergències Mèdiques
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una mujer se encuentra hospitalizada en estado crítico tras caerle encima una farola este sábado en la localidad de Sabadell (Barcelona) debido al viento, un suceso en el que un hombre ha resultado herido leve, según han informado fuentes de Protección Civil a EFE.

El suceso ha tenido lugar pasado el mediodía en la plaza de Sant Roc de la localidad, en el entorno del edificio del Ayuntamiento de Sabadell. En un primer momento, la mujer ha sido atendida en el lugar del suceso por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que posteriormente la han trasladado en estado crítico al hospital Parc Taulí de Sadabell. Además, los sanitarios del SEM también han atendido por la caída de la farola a un hombre, quien tenía heridas leves.

En total, se han desplazado al lugar del suceso tres ambulancias del SEM y cuatro dotaciones de Bomberos. Los efectivos de Bomberos, según ha informado este cuerpo de emergencias, han retirado la farola caída y han precintado el cableado eléctrico.

Por su parte, Protección Civil ha señalado que en las últimas horas han aumentado las incidencias por viento y lluvia en el área metropolitana de Barcelona, por lo que pide mucha prudencia en las actividades al aire libre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA tras conocer los mensajes de Mazón
  2. Polarización en España: casi tres de cada 10 encuestados que vota a Vox ha roto una relación este año por una discusión política
  3. Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski
  4. Buscan a cuatro miembros de una familia española desaparecidos tras el naufragio de un barco en Indonesia
  5. De la venta de más participaciones del Gordo que décimos a un principio de acuerdo: las claves del lío con la Lotería de Navidad en Villamanín
  6. Mariano vive entre escombros porque la orden religiosa propietaria de su casa no acomete las reformas: "Quieren que me vaya"