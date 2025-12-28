Ahora

Un muerto y un herido en un accidente aéreo en Nueva Jersey

¿Qué ha pasado? Dos helicópteros han chocado en el aire cuando uno de ellos ha perdido el control. Hasta el lugar se ha desplazado un equipo de Bomberos que ya ha abierto una investigación.

Un accidente entre dos helicópteros en Nueva Jersey, Estados Unidos, ha dejado un fallecido y un herido, al parecer los dos pilotos de ambos aparatos.

Según ha confirmado la Policía a medios locales, los dos helicópteros han chocado frontalmente y han caído, provocando una enorme columna de humo.

Los Bomberos se han desplazado hasta el lugar y han abierto una investigación para dar con las causas de lo sucedido.

