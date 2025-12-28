Un muerto y un herido en un accidente aéreo en Nueva Jersey.

¿Qué ha pasado? Dos helicópteros han chocado en el aire cuando uno de ellos ha perdido el control. Hasta el lugar se ha desplazado un equipo de Bomberos que ya ha abierto una investigación.

En Nueva Jersey, Estados Unidos, un accidente entre dos helicópteros ha resultado en un fallecido y un herido, aparentemente los pilotos de ambos aparatos. La Policía local ha confirmado que los helicópteros chocaron frontalmente y cayeron, generando una gran columna de humo. Los Bomberos se han trasladado al lugar del incidente y han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente. La noticia está en desarrollo, y se espera que se proporcionen más detalles a medida que avance la investigación.

Noticia en ampliación