Zelenski y Trump aseguran que están "muy cerca" de lograr un acuerdo de paz para Ucrania aunque faltan por tratar "asuntos difíciles"

Los detalles Ambos mandatarios han coincidido en que el encuentro que han mantenido en Florida ha sido positivo y que han logrado "grandes avances".

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que un acuerdo de paz para Ucrania está "muy cerca" tras reunirse con Volodímir Zelenski, aunque persisten "asuntos espinosos" sobre el Donbás. Durante el encuentro, hablaron con líderes europeos como Ursula von der Leyen, quien destacó "buenos avances". Zelenski señaló que el plan de 20 puntos está casi acordado, mientras Trump mencionó progresos significativos. Además, Trump habló con Vladímir Putin sobre el futuro del Donbás. El plan de paz, rechazado por Moscú, incluye un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Ucrania.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este domingo que el acuerdo de paz para Ucrania está "muy cerca", tras reunirse con Volodímir Zelenski, aunque ha reconocido que todavía quedan "asuntos difíciles" por tratar y diferencias sobre el futuro del Donbás. "Creo que nos estamos acercando a un acuerdo", ha declarado Trump en rueda de prensa tras reunirse durante casi tres horas con su homólogo ucraniano.

Además, el líder estadounidense ha indicado que durante el encuentro han mantenido una conversación telefónica con varios líderes europeos, entre los que se encontraban la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

Por su parte, Zelenski también ha destacado que la reunión con el presidente de EEUU ha sido positivo, y ha adelantado que los equipos volverán a reunirse "en las próximas semanas" para terminar de concretar los asuntos que han quedado sin resolver, aunque no ha dado detalles sobre la fecha de ese encuentro.

"Tenemos grandes acuerdos sobre el plan de 20 puntos, Creo que está un 90% acordado", ha manifestado Zelenski, mientras que Trump ha expresado que él considera que están "en el 95%", aunque ha apostillado que no le "gusta hablar de porcentajes". "Creo que estamos avanzando muy bien. Estamos muy cerca. Hay uno o dos problemas espinosos, muy duros, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho muchos progresos hoy y durante el último mes", ha destacado el líder republicano.

Un "grupo de trabajo", mediará entre Ucrania y Rusia

Asimismo, Trump ha anunciado que tanto Rusia como Ucrania se han mostrado de acuerdo a negociar a través de un "grupo de trabajo" compuesto por sus principales colaboradores para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania "en las próximas semanas".

El mandatario estadounidense ha señalado que el grupo de trabajo de EEUU contará con el enviado Steve Witkoff, el yerno del mandatario Jared Kuschner, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan "Raizin" Caine.

Por último, Trump ha terminado su intervención avisando de que la paz es necesaria de forma inmediata, y ha señalado que las próximas semanas de conversaciones a nivel de delegaciones serán absolutamente claves. "Si al final no conseguimos que sucedan cosas, la gente seguirá luchando y seguirá muriendo, y no queremos que eso ocurra", ha manifestado.

Von der Leyen constata "buenos avances"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado que se han logrado "buenos avances" este domingo, algo que celebra. "Se han logrado buenos avances y es algo que celebramos. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos", ha indicado Von der Leyen.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea ha incidido en que para que esos esfuerzos lleguen a buen término, es "fundamental" que Ucrania y, por extensión, Europa, "cuente con garantías de seguridad firmes desde el día uno".

Trump habla por teléfono con Putin

La reunión entre Trump y Zelenski se ha producido después de que el líder de EEUU anunciase que había hablado por teléfono este domingo con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con quien aseguró que hay avances "en la dirección correcta" para determinar el futuro de las regiones ucranianas ocupadas del Donbás.

El plan de paz de 20 puntos, que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN. En cuanto a la situación territorial, Kyiv propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.

