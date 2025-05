Estados Unidos investiga al último director del FBI por amenazar de muerte a Donald Trump

El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha iniciado una investigación contra el último director del FBI, James Comey, por la publicación de una fotografía en su Instagram que podría significar una amenaza a Donald Trump.

Comey publicó en su perfil una foto de unas conchas en la playa que formaban el número 8647. Según la jerga utilizada entre los militares y espías estadounidenses, el número 86 es el código para "eliminar o deshacerse" de alguien. Y, por otro lado, Donald Trump es el actual 47º presidente del país, por lo que se podría asociar ambos conceptos.

Por ello, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció este jueves la apertura de una investigación contra el exdirector del cuerpo por una posible amenaza al presidente. "El desacreditado exdirector del FBI James Comey acaba de pedir el asesinato del presidente Trump. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio Secreto están investigando esta amenaza y responderán adecuadamente", aseveró Noem.

Tras ver el revuelo generado por la polémica, Comey reconoció en un comunicado que publicó la imagen consciente de que había un mensaje político en él, pero que en ningún momento lo hizo con la intención de generar violencia: "Asumí que contenía un mensaje político. Lo que no se me ocurrió es que hay quien asocia esos números con violencia. Me opongo a cualquier tipo de ella, por lo que he eliminado el post".

No obstante, la justificación no parece haber convencido a Donald Trump. El presidente estadounidense, en una entrevista para Fox News, ha apuntado que Comey sabía perfectamente lo que estaba haciendo: "Sabía exactamente lo que significaba … Si [fuiste] director del FBI ¿no vas a saberlo? No era muy competente, pero hasta ahí llegaba".

Y, lejos de quedarse ahí, Trump también ha aprovechado para demonizar a quien considera le "traicionó" en su día con el 'Russiagate' (Trump despidió a Comey en 2016 por ese caso). "No tiene un historial limpio, es un poli sucio", ha apostillado.