Demandan a Trump por violar el acceso igualitario a la información oficial en Truth Social y enriquecerse con ello

Los detalles Desde el 1 de agosto, la red social ofrece a clientes institucionales una suscripción por hasta 100.000 dólares al mes para recibir más rápidamente las publicaciones de las diez cuentas más influyentes, encabezadas por la de Trump, donde a menudo comunica información gubernamental.

Dos asociaciones por la libertad de prensa han demandado al presidente Donald Trump por ofrecer suscripciones de 100.000 dólares para acceso prioritario a su red social, Truth Social. Esta práctica, según 'The Intercept' y Freedom of the Press Foundation, infringe el acceso igualitario a la información oficial y beneficia económicamente a Trump. La demanda, presentada en un tribunal de Nueva York, acusa al expresidente de violar la Primera y Quinta Enmienda al monetizar las publicaciones presidenciales. Además, señala que el plan Truth API otorga un acceso preferente a las misivas presidenciales, afectando a la libertad de prensa y a los derechos civiles.

Dos asociaciones por la libertad de prensa han demandado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la polémica suscripción a su red social: aquellos que paguen 100.000 dólares tienen acceso prioritario a sus mensajes. Esto supone un ataque directo a los mercados y a la geopolítica mundial por el que le acusan de violar el acceso igualitario a la información oficial y enriquecerse con ello.

En concreto, el medio 'The Intercept' y la ONG Freedom of the Press Foundation han sido lo que han interpuesto la demanda este miércoles alegando que la venta de acceso rápido a la publicaciones del republicano en su red social Truth Social perjudica a la libertad de prensa en el país, según ha informado EFE.

La demanda, en la que colaboran organizaciones relacionadas con la libertad de prensa y los derechos civiles, fue interpuesta en un tribunal federal de Nueva York y busca impedir que Trump y los empleados de la Casa Blanca desarrollen una "trama inconstitucional" para "monetizar" las publicaciones presidenciales en esa red social.

Desde el 1 de agosto, Trump Media, la matriz de Truth Social, ofrece a clientes institucionales una suscripción por hasta 100.000 dólares al mes para recibir más rápidamente las publicaciones de las diez cuentas más influyentes de la red social, encabezadas por la de Trump, donde a menudo comunica información gubernamental.

Los demandantes señalan que "al ofrecer acceso preferente a las misivas presidenciales, el plan de monetización, llamado Truth API, violaría los derechos de la Primera Enmienda de los periodistas y otros miembros del público sobre un acceso igualitario a la información oficial", mientras además Trump "se enriquece".

La acción también invoca la Quinta Enmienda, "que prohíbe al Gobierno imponer condiciones extorsivas o no razonables sobre la disponibilidad de las prestaciones gubernamentales", ha indicado en una nota el grupo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, uno de los colaboradores.

"Esta trama es profundamente corrupta. El presidente saldrá beneficiado financieramente dando información gubernamental que mueve los mercados a aquellos que están dispuestos y pueden pagar a su empresa personal", agrega la demanda.

El director de activismo de la fundación, Seth Stern, ha apuntado en un comunicado que "un presidente vendiendo acceso prioritario a las noticias que él mismo genera para beneficio de una empresa privada que él controla es tan flagrantemente corrupto e inconstitucional que habría sido difícil de imaginar hace solo unos años".

Trump Media divulgó la víspera su informe financiero del segundo trimestre del año, en el que multiplicó por diez sus pérdidas con respecto al mismo tramo del año anterior, hasta 238,1 millones de dólares, aunque casi duplicó su facturación, hasta 1,7 millones de dólares, y anunció que Truth API tiene diez clientes y espera que represente unos ingresos recurrentes.

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