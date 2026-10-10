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Espías de Corea del Norte en cualquier lugar del mundo: los trabajadores fantasma de Kim Jong-un que financian su programa nuclear

Los detalles Son más de 100.000 norcoreanos los que trabajan fuera de su país y que, en 2025, habrían generado unos 800 millones de dólares. El régimen usa a sus familias como garantía para que no escapen del todo.

Dos norcoreanos
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Es la nueva estrategia de Corea del Norte. La nueva forma de proceder del régimen de Kim Jong-un. Es el uso de trabajadores fantasma con identidades falsas. Son los espías norcoreanos, que pueden estar en China, en Rusia o al otro lado de la pantalla de cualquier país del mundo y cuyos ingresos sirven para financiar los programas nucleares y los misiles balísticos del país asiático.

Y es que hay más de 100.000 norcoreanos trabajando fuera del país. Más de 100.000 personas que, en 2025, han generado unos 800 millones de dólares trabajando, en algunos casos, con identidades y documentos falsos.

Es lo que ha pasado por ejemplo en Nueva Zelanda, país que contrató a un supuesto informático local que tenía tanto una dirección falsa como unos documentos falsos y que acabó siendo un trabajador de Corea del Norte.

"Con la IA y el robo de la identidad digital de personas pueden obtener trabajos en empresas de Europa y de EEUU", afirma Ramón Pacheco Pardo, catedrático de Relaciones Internaciones en el King's College de Londres.

Pero Corea del Norte busca algo más allá del dinero. Busca el control. El régimen vigila a todos los ciudadanos que salen el país y usa a sus familias para que nadie escape del todo.

"Si quieren huir serán sus familias las que sufran las consecuencias", relata el catedrático.

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