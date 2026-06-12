Elon Musk se da un baño de masas ante la salida a bolsa de Space X: aplausos de sus trabajadores y críticas en la calle

¿Por qué es importante? El precio de salida de la empresa del tecnoligarca se había fijado en 135 dólares, pero finalmente ha superado las expectativas con un precio un 11% más caro, la mayor de la historia.

Elon Musk celebró la salida a bolsa de SpaceX entre aplausos en su sede principal, marcando el mayor debut bursátil de la historia con una valoración de 75.000 millones de dólares, lo que eleva el valor de la empresa a 1,7 billones. Este logro convierte a Musk en el primer billonario del mundo. La operación, que tuvo lugar en Texas y Nueva York, disparó el precio de las acciones más allá de las expectativas iniciales. A pesar de las declaraciones pesimistas de Musk sobre el éxito de SpaceX, la euforia entre sus empleados contrastó con una protesta en Times Square que criticaba a la empresa. El cierre del viernes determinará el éxito del debut.

Entre aplausos y gritos de sus empleados, Elon Musk se ha dado un baño de masas en la sede principal de Space X, la empresa que él encabeza, para festejar su salida a bolsa. Se espera que sea el mayor debut bursátil de la historia. Nunca antes se habían alcanzado los 75.000 millones de dólares en una salida a bolsa. Esto supone que la valoración de la empresa espacial de Musk supera los 1,7 billones de dólares. El tecnoligarca se convierte así en el primer billonario de la historia.

Es la mayor salida a bolsa de la historia. Musk la ha vivido en Texas y otros directivos de SpaceX en Nueva York. Nada más empezar a negociarse las acciones se han disparado como uno de sus cohetes. Con esta operación, Musk se convierte en el primer billonario, con 'b', del mundo tras el lanzamiento al mercado de su tecnológica.

"Es difícil creer que una empresa que nació en un trastero de El Segundo ahora va a salir al público con la mayor oferta pública inicial que ha existido", expresó el magnate. El precio de salida se había fijado en 135 dólares, pero finalmente ha superado las expectativas con un precio un 11% más caro.

Y eso que la confesión de Musk momentos antes del lanzamiento a bolsa no era de lo más esperanzadora. "Le doy a SpaceX menos de un 10% de posibilidades de éxito", dijo. Una declaración de intenciones que no ha impedido la euforia de sus trabajadores.

Esta, sin embargo, ha contrastado con la realidad de la calle. Pocas horas antes de la salida a bolsa aparecía un hinchable de Musk en la plaza de Times Square de Nueva York. Con el torso desnudo, en su voluminoso abdomen se leía que la IA de Space X hacía pornografía infantil.

El cierre de este viernes definirá si el debut de Space X en la bolsa ha sido, o no, un éxito.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido