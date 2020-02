El relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, ha denunciado el grave déficit de vivienda social en España y ha acusado a los sucesivos gobiernos del país de no haber creado "vivienda justa". Alston ha escuchado en Torrejón de Ardoz a vecinos de bloques de vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid que han sido adquiridos por fondos buitre durante los últimos años.

El relator especial se está reuniendo con diferentes gobiernos regionales y colectivos sociales para elaborar un informe de evaluación sobre la situación de la pobreza en España, que presentará a representantes del Gobierno central .

"España tiene una trayectoria muy singular de no haber invertido en vivienda social, tiene los niveles más bajos de vivienda social de toda Europa, y eso es parte de una política más amplia de gobiernos sucesivos que no han logrado crear vivienda justa", ha señalado el relator de la ONU a un centenar de vecinos afectados por la venta de vivienda pública a fondos de inversión.

"La Constitución española, ha destacado, reconoce el derecho a la vivienda, pero cuando pregunto a abogados que qué supone eso me responden que casi nada, y hay que cambiar eso, el derecho a la vivienda es crucial".

A su juicio, en España existe "un amplio consenso de que hay que hacer algo drástico, porque todo el mundo reconoce que hay que hacer algo con el tema de la vivienda, pero los diferentes partidos no se han puesto de acuerdo para tomar medidas productivas".

"Mi función en las Naciones Unidas consiste en examinar la forma en que los gobiernos prestan apoyo a las personas en condiciones de pobreza, y en muchos sitios que he visitado la vivienda no es un problema tan grande como en España", ha subrayado. Alston ha añadido que "los derechos humanos no son solo el derecho que a uno no lo maten o no lo torturen, sino que nos tenemos que tomar en serio los derechos sociales, como el derecho a la vivienda".

En su opinión, "la mayoría de nuestros gobiernos le han prestado muy poca atención a estos derechos, y tratan la política de vivienda simplemente como una cuestión de economía y del papel del sector privado".

"Algunos dicen que no se debe intervenir en los mercados libres, pero la realidad es que ha habido muchas intervenciones por parte del Gobierno, pero todas han respaldado al capital y no al pueblo", ha criticado el relator de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos.

En realidad, "igual que tienen que crear un sistema para que no haya ejecuciones arbitrarias de las personas, tienen que crear un sistema de vivienda que garantice que todos los individuos de la sociedad puedan vivir de la forma en que lo necesitan", ha añadido. "Lo bueno es que hay una coalición de Gobierno que quiere hacer algo, y ojalá hagan algo positivo, y eso espero que me dé la oportunidad de formular buenas recomendaciones", ha concluido.