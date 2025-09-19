EEUU vuelve a proteger a Israel: nuevo veto a una resolución de la ONU para pedir el alto el fuego en Gaza

Fotografía de archivo de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York

Los detalles La resolución desestimada también pedía la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la Franja.

Estados Unidos sigue haciendo oídos sordos a la crisis humanitaria que está provocando Israel con su asedio a Gaza. El país norteamericano ha vuelto a rechazar este jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en la Franja.

La petición también incluía la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la Franja, pero EEUU ha ejercido su derecho a veto denegando el texto presentado por los diez miembros no permanentes del Consejo (Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Corea del Sur, Sierra Leona y Somalia). De hecho, solo Estados Unidos ha votado en contra porque la resolución recibió el apoyo de todos los miembros permanentes (Rusia, China, Francia y Reino Unido).

En concreto, los países exigían en la resolución rechazada un alto el fuego "inmediato, incondicional y permanente en Gaza" que debe ser respetado por ambas partes del conflicto, así como la liberación "inmediata, digna e internacional de todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos". Del mismo modo, solicitaban que el Gobierno de Israel levante "de inmediato y sin condiciones" todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, especialmente la procedente de Naciones Unidas y grupos humanitarios relacionados, garantizando su distribución sin riesgo para la población que la necesite.

"Nuestra oposición a esta resolución no será ninguna sorpresa. No condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima erróneamente las falsas narrativas que le benefician (a Hamás) y que lamentablemente han encontrado eco en este consejo", apuntaba la representante estadounidense, Morgan Ortagus, antes de la votación.

Ortagus defendió ante el Consejo que Hamás es responsable de "empezar y continuar esta guerra" y que podría acabar hoy mismo si el grupo "libera a los rehenes y renuncia a las armas". Además, señaló que la alusión a los rehenes en esta resolución es "una mera idea de última hora". "Estados Unidos nunca aceptará esto. El presidente Trump nunca lo aceptará", zanjó al respecto.

Ahora bien, no es la primera vez que Washington veta una resolución de la ONU que pide un cese de hostilidades en la Franja, algo que se ha repetido en otras cinco ocasiones desde que comenzó la guerra en Gaza, algunas de ellas bajo el Gobierno de Joe Biden Estados Unidos y, en total, son más de 50 vetos a propuestas críticas con Israel.

La última rechazada fue el pasado 4 de junio, cuando EEUU también vetó una resolución que pedía exactamente lo mismo que la propuesta rechazada hoy.