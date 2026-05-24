Raúl Castro, el arquitecto de la Revolución cubana que a sus 94 años sigue controlando en la sombra y es ahora objetivo de Trump

Los detalles En el radar y diana de la Casa Blanca sigue la isla y el pequeño de los hermanos Castro. Su figura, como su poder, ha sido y es clave en las siete décadas del régimen castrista.

Raúl Castro, con solo 22 años, participó junto a su hermano Fidel en el asalto a un cuartel en Santiago de Cuba, lo que les llevó a la cárcel y al exilio en México. Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano, resalta que Raúl fue crucial en la Revolución cubana, militarizando el gobierno y estableciendo una estructura marxista-leninista. Como ministro de las Fuerzas Armadas, fue el confidente y brazo ejecutor de Fidel. En 1996, se le atribuye la orden de derribar dos avionetas civiles. Raúl asumió la presidencia tras Fidel y, aunque dejó el cargo en 2018, sigue influyendo en el control militar de Cuba. Ahora, el presidente de EE.UU. busca acabar con casi 70 años de castrismo.

Raúl Castro tenía solo 22 años cuando participó junto a su hermano mayor en el asalto a un cuartel militar en Santiago de Cuba. Aquello les valió a Raúl y a Fidel la cárcel y luego un breve exilio en México, del que volvieron para gestar la Revolución que en 1959 derrocó al dictador Batista.

Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, destaca al respecto que Raúl "fue vital en el proceso revolucionario". "Fue el encargado no solamente de militarizar lo que sería el Gobierno revolucionario, sino también de dotar al mismo de toda una estructura marxista-leninista y de la creación del propio Partido Comunista de Cuba", señala.

Así, Raúl Castro se convirtió en el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. "Él siempre fue la mano derecha de Fidel. No solo era su hermano, sino su confidente y en muchas ocasiones el brazo ejecutor de la justicia y la violencia revolucionaria para que de alguna manera Fidel Castro no se ensuciara las manos", subraya en este sentido Raisiel Damián Rodríguez González, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria.

En 1996, cazas cubanos derribaron dos avionetas civiles, matando a cuatro personas. Estados Unidos asegura ahora, 30 años después, que Raúl Castro fue quien lo ordenó. En ese momento, su influencia en Cuba era inmensa, tal y como apunta Malamud: "Ya a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI el papel de Raúl Castro se hace cada vez más firme y él es quien controla GAESA, que es un holding empresarial que es propietario de entre el 40% y el 70% de la riqueza de la isla".

Raúl asumió la presidencia al final de la vida de su hermano y aguantó una década tras su muerte, en la que hubo años de reformas económicas y una histórica visita de Obama a la isla. En 2018, dejó el cargo, pero no el poder, siendo el "gran controlador en la sombra", según expresa el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, a lo que añade que en la actualidad "es un señor de 94 años, cansado, enfermo, pero, sin embargo, con una mente bastante puesta en los asuntos del control militar".

El que fuera el arquitecto de la Revolución cubana es ahora el objetivo del presidente de Estados Unidos, que quiere hacer caer casi 70 años de castrismo.

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