Gaesa o la gran empresa de Cuba: un consorcio militar y empresarial que Trump quiere tumbar y que es clave para la economía de España

Los detalles De momento, Estados Unidos ya ha detenido a la hermana del presidente de Gaesa, que vivía en Florida. La administración Trump defiende que son una economía paralela responsable de la miseria en la que está sumida la isla.

Este 3 de junio de 2026, Raúl Castro celebra su cumpleaños en un contexto incierto, cuestionándose si será su último en libertad tras ser imputado por Estados Unidos. En Cuba, los apagones continúan, extendiendo sus efectos a nivel global, mientras el bloqueo y las amenazas de Donald Trump impactan en España, especialmente en el consorcio Gaesa, descrito por la Administración Trump como "opaco y misterioso". Gaesa, controlado por las élites cercanas a los Castro, gestiona sectores clave como turismo y remesas, acumulando una fortuna que, según la oposición, supera los 14.000 millones de dólares. La situación ha llevado a empresas como Meliá Hotels, Iberostar e Iberia a abandonar Cuba, afectando también a la economía española.

Este miércoles 3 de junio de 2026 es el cumpleaños de Raúl Castro, del hermano pequeño de Fidel Castro. La pregunta clave ahora es: ¿será este su último cumpleaños en libertad? Hay que recordar que Estados Unidos imputó al pequeño de los Castro y que, por motivos de seguridad, no se han hecho actos públicos en la isla por el aniversario.

En Cuba, los apagones continúan y sus consecuencias se siguen extendiendo por el mundo y en la economía. De hecho, el bloqueo que vive Cuba y las amenazas que Donald Trump lanza sobre ella ya han afectado a España. Este miércoles, nuestro país ha vivido un gran golpe y todo se debe a que Trump le ha cogido ahora manía al consorcio militar y empresarial que tiene los mayores vínculos con España: a Gaesa.

Según la Administración Trump, este consorcio es "opaco, misterioso y como una matrioska".

La realidad es que Gaesa no tiene ni página web ni correo electrónico. Tampoco publica sus cuentas ni tiene un organigrama oficial. Es más, nadie, ni el Congreso cubano, sabe cuánto dinero gana la empresa más rentable de Cuba.

Se supone que es el Ejército cubano el que garantiza su supervivencia, pero según la 'BBC', serían las élites más cercanas a los Castro las que se llevarían el dinero que sale de este consorcio militar y empresarial. Y ellos se encargan de gestionar todo el dinero procedente del turismo y de los hoteles, pero también de las remesas y las misiones médicas en el extranjero. Por eso, Gaesa es la joya de la corona.

Cuba está en quiebra, pero según la oposición de Miami, Gaesa tiene más de 14.000 millones de dólares. Quizás por ello, los Estados Unidos de Trump le han declarado la guerra.

De momento, han detenido a la hermana del presidente de Gaesa, que vivía en Florida. La administración Trump defiende que son una economía paralela responsable de la miseria en la que está sumida la isla.

Tras la muerte de Fidel Castro, Gaesa se quedó con muchas empresas públicas. Incluso con algunas que están localizadas fuera de Cuba, en paraísos fiscales. En ese momento, adsorbió todos los negocios que atraían y siguen atrayendo dólares, desde el puerto, hasta el banco financiero, pasando por el operador de internet.

Durante años, el líder de Gaesa fue el exyerno de Raúl Castro y las dos únicas personas que dieron la voz de alarma sobre la impunidad del holding fueron cesadas de sus cargos.

Todo mientras continúa el bloqueo económico sobre Cuba y las amenazas de posibles ataques desde EEUU. Por ello, ya son varias las empresas que han decidido abandonar el país, empresas que también tienen su impacto en la economía española.

Es el caso de Meliá Hotels o Iberostar, que ya han confirmado su salida de Cuba ante la incertidumbre política que vive la isla. Pero también Iberia, que en abril dijo que dejaría de operar en Cuba a partir de junio. Por eso, suspendió sus operaciones este mismo lunes.

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