EEUU se queda sin armas: avisa a Europa de retrasos en las entregas por la guerra con Irán

El secretario de Estado de Defensa de los Países Bajos, Derk Boswijk junto a un sistema de defensa antiaérea Patriot, procedente de EEUU.

¿Qué han dicho? Funcionarios estadounidenses han advertido que la industria de defensa de EEUU no podrá satisfacer la demanda y podría verse obligada a reducir los envíos a varios compradores, según han informado tres fuentes a Reuters.

Funcionarios estadounidenses han informado a sus homólogos europeos sobre posibles retrasos en las entregas de armas previamente compradas debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que está agotando las reservas de armas. Según fuentes anónimas, países europeos, incluidos los del Báltico y Escandinavia, se verán afectados, ya que las armas adquiridas bajo el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS) podrían retrasarse. Los ataques aéreos de EEUU e Israel contra Irán comenzaron el 28 de febrero y han generado preocupación incluso entre seguidores de Donald Trump. La industria de defensa estadounidense enfrenta dificultades para satisfacer la demanda, tras agotar reservas desde la invasión rusa a Ucrania. Irán ha lanzado misiles y drones contra países del Golfo, siendo la mayoría interceptados.

Funcionarios estadounidenses han informado a algunos homólogos europeos que es probable que se retrasen algunas entregas de armas previamente compradas, ya que la guerra desatada por por Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán continúa consumiendo las reservas de armas, según han comunicado tres fuentes a Reuters.

Esta fuentes, que han hablado bajo condición de anonimato, han afirmado que varios países europeos se verán afectados, incluyendo algunos de la región del Báltico y Escandinavia. Algunas de las armas en cuestión fueron compradas por países europeos bajo el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS), pero aún no se han entregado. "Es probable que esas entregas se retrasen", han agregado.

EEUU e Israel comenzaron los ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero en una campaña que ya dura 48 días y que ahora afronta un débil cese el fuego temporal mientras aumenta la preocupación entre los estadounidenses, incluidos algunos de los más fieles seguidores MAGA del presidente estadounidense, Donald Trump, que han comenzado a plasmar claramente su enfado contra él.

Los funcionarios han advertido que la industria de defensa estadounidense no podrá satisfacer la demanda y podría verse obligada a reducir los envíos a varios compradores. De hecho, EEUU ya había agotado miles de millones de dólares en reservas de armas, incluidos sistemas de artillería, municiones y misiles antitanque, desde que Rusia invadió Ucrania en 2022 e Israel inició operaciones militares en Gaza a finales de 2023.

Desde el inicio de la campaña contra Irán, Teherán ha disparado cientos de misiles balísticos y drones contra países del Golfo, en los que EEUU mantiene algunas de sus bases. La mayoría han sido interceptados, algunos con los interceptores de misiles Patriot PAC-3, en los que Ucrania confía, por ejemplo, para defender su infraestructura energética y militar de los misiles balísticos rusos.

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