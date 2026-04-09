Trump estalla contra los MAGA y abre aún más la brecha con los que hasta ahora eran sus seguidores más ultras: "Son gente estúpida"

El contexto Sus más acérrimos defensores se le han vuelto en contra en el último mes, ya que no todos están de acuerdo con la estrategia de destrucción total que el republicano ha mantenido en la guerra contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente a algunos de sus antiguos defensores del movimiento MAGA, como Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones, acusándolos de ser "estúpidos" y tener un "coeficiente intelectual bajo". Trump arremetió contra ellos por no apoyar su estrategia en la guerra contra Irán y por buscar publicidad barata. Los calificó de "perdedores" y afirmó que no son verdaderamente MAGA, ya que sus ideas son opuestas a las suyas. Trump defendió que su enfoque busca evitar que Irán desarrolle armas nucleares, asegurando que él sabe cómo hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estallado este jueves contra los MAGA. Sus —hasta ahora— más acérrimos defensores en el mundo ultra se le han vuelto en contra en el último mes, ya que no todos están de acuerdo con la estrategia de destrucción total que el republicano ha mantenido en la guerra contra Irán y algunos han llegado a pedir, incluso, que se invoque la vigesimoquinta enmienda para que se le destituya. El mandatario ha abierto ahora aún más la brecha y les ha llamado "estúpidos".

"Sé por qué Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones me han estado atacando durante años, especialmente porque creen que es maravilloso que Irán, el principal patrocinador estatal del terrorismo, tenga un arma nuclear. Tienen algo en común: un coeficiente intelectual bajo. Son gente estúpida, lo saben, sus familias lo saben, ¡y todo el mundo lo sabe!", ha clamado Trump en su red social Truth Social.

Pero el mandatario no se ha quedado ahí. "Miren su pasado, miren su historial. No tienen lo que se necesita, ¡y nunca lo tuvieron! Los han echado de la televisión, han perdido sus programas y ni siquiera los invitan porque a nadie le importan. Son unos chiflados, unos alborotadores, y dirán cualquier cosa por publicidad barata y gratuita", ha señalado.

"Ahora creen que consiguen clics con sus podcasts de tercera categoría, pero nadie habla de ellos, y sus ideas son lo opuesto a MAGA. De lo contrario, no habría ganado las elecciones presidenciales por una victoria aplastante. MAGA está de acuerdo conmigo y acaba de darle a CNN una calificación de aprobación del 100% de 'TRUMP', no a tontos agitando las manos como Tucker Carlson, que ni siquiera pudo terminar la universidad, era un hombre destrozado cuando lo despidieron de Fox, y nunca ha vuelto a ser el mismo. ¡Quizás debería ver a un buen psiquiatra!", ha continuado.

En esta línea ha seguido cargando contra Megyn Kelly, quien señala que le hizo la "desagradablemente ahora famosa pregunta de 'Solo Rosie O'Donnell'". "O la 'loca' Candace Owens, que acusa a la muy respetada primera dama de Francia de ser un hombre, cuando no lo es, y que con suerte ganará mucho dinero en la demanda en curso. En realidad, para mí, la primera dama de Francia es una mujer mucho más hermosa que Candace, de hecho, ¡ni siquiera se acercan!", ha destacado.

"O el arruinado Alex Jones, que dice algunas de las cosas más estúpidas y perdió toda su fortuna, como debería haberlo hecho, por su horrendo ataque a las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook, afirmando ridículamente que fue un engaño", ha afirmado.

Trump ha resaltado que "estos supuestos 'expertos' son unos perdedores, ¡y siempre lo serán! Ahora, la cadena de noticias falsas CNN, el fracasado 'New York Times' y todas las demás organizaciones de 'noticias' de la izquierda radical los están 'alabando' y dándoles prensa 'positiva' por primera vez en sus vidas".

Así, ha afirmado que "no son MAGA". "Son unos perdedores que solo intentan aferrarse a MAGA. Como presidente, podría tenerlos de mi lado cuando quisiera, pero cuando me llaman no les devuelvo las llamadas porque estoy demasiado ocupado con asuntos mundiales y nacionales y, después de un par de veces, se vuelven desagradables, igual que Marjorie 'Traidora' Brown, pero ya no me importan esas cosas, solo me importa hacer lo correcto por nuestro país", ha dicho.

"MAGA se trata de ganar y fortalecer al no permitir que Irán tenga armas nucleares. MAGA se trata de hacer que EEUU vuelva a ser grande, y esta gente no tiene ni idea de cómo hacerlo, pero yo sí. ¡Porque EEUU es ahora el país más caliente del mundo!", ha concluido el republicano en su arenga.

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