EEUU mata al menos a tres personas en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Pacífico

Ataque de EEUU a una supuesta narcolancha en el Pacífico

¿Qué ha pasado? Las Fuerzas Armadas hablan de un "ataque cinético letal" a un navío que, dicen, "transitaba por conocidas rutas de narcotráfico". Resaltan que ningún militar de EEUU "ha resultado herido".

Estados Unidos ha realizado un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, acusada de estar vinculada al terrorismo y al narcotráfico. La operación, llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunto Southern Spear bajo la dirección del general Francis L. Donovan, resultó en la muerte de al menos tres personas. Según el Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, el barco transitaba rutas conocidas por el tráfico de drogas. El ataque es parte de la operación 'Lanza del Sur', iniciada en septiembre de 2025, y ha generado controversia debido a acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos por parte de la ONU.

Estados Unidos ha lanzado un nuevo ataque contra una presunta embarcación terrorista en las aguas orientales del Pacífico. La ofensiva, justificada con el argumento de que supuestamente transportaba drogas, ha acabado con al menos tres personas muertas.

Así han anunciado el ataque desde el Ejército norteamericano: "Bajo la dirección del comandante #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunto Southern Spear ha realizado un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas".

El Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU ha indicado, además, que el navío atacado "transitaba por conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico oriental": "Participaba en operaciones de narcotráfico".

El comunicado indica que al menos "tres narcoterroristas hombres" han perdido la vida, pero que "ningún miembro de las fuerzas militares de EEUU ha resultado herido".

El ataque, el nuevo ataque, forma parte de la operación 'Lanza del Sur' que Washington inició en septiembre de 2025. Estas ofensivas han matado a más de un centenar de personas.

Estos bombardeos están envueltos en la polémica porque, según la ONU, no respetan los Derechos Humanos.

