Detienen a dos adolescentes de 16 años en Francia acusados de planear un atentado terrorista en Lille

Los detalles Uno de los detenidos ha manifestado "cierta fascinación por la propaganda y figuras yihadistas". Además, ha reconocido que quería robar un arma de fuego y que ha comprado componentes químicos.

Coche de la Gendarmería francesaCoche de la Gendarmería francesaEuropa Press
Las autoridades francesas han detenido a dos menores de edad acusados de planear un atentado terrorista en la ciudad de Lille. Según parece, entre sus objetivos en esta urbe al norte del país estaban una sala de conciertos o un centro comercial.

Ambos jóvenes, de 16 años, habían comenzado ya a preparar un explosivo casero de peróxido de acetona, usado en los ataques de París en 2015 y de Bruselas en 2016.

'Le Figaro' indica que uno de los dos arrestados ha manifestado "cierta fascinación por la propaganda y las figuras yihadistas". Además, ha admitido su intención de cometer un acto violento en un centro comercial o una sala de conciertos.

Además de revelar que planeaba robar un arma de fuego, el joven ha admitido que compró componentes químicos "para realizar pruebas de combustión en su domicilio".

En cuanto al segundo de los detenidos, está acusado de fortalecer los pensamientos radicales y las actitudes violentas de su amigo.

Las autoridades francesas ha abierto ya una investigación contra ambos menores de edad.

