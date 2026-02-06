EEUU no cesa en sus ataques contra narcolanchas en el Pacífico y deja otros dos muertos en su segundo bombardeo del año

El dato La denominada Operación Lanza del Sur de las fuerzas estadounidenses ha dejado al menos 119 víctimas mortales en más de una treintena de operaciones militares.

El Ejército de Estados Unidos ha informado de la muerte de dos personas tras un ataque a una embarcación en el Pacífico, enmarcado en su operación 'Lanza del Sur' contra el narcotráfico. El Mando Sur del Ejército destacó que los fallecidos eran narcoterroristas y que no hubo bajas estadounidenses. El bombardeo, ordenado por el general Francis Donovan, es el segundo de 2026 contra embarcaciones en rutas de narcotráfico. Desde agosto de 2025, al menos 119 personas han muerto en esta campaña, que busca reducir el tráfico de drogas. El ataque sigue a la visita del presidente colombiano a Washington.

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas la muerte de dos personas a bordo de una embarcación que ha atacado mientras navegaba en aguas del Pacífico, una acción que ha enmarcado en su operación 'Lanza del Sur' presuntamente contra el narcotráfico, y que ya se ha cobrado la vida de más de un centenar de personas desde septiembre de 2025.

"Dos narcoterroristas han muerto y ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido", ha señalado el Mando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de X, indicando que el objetivo del ataque estaba "operado por organizaciones terroristas designadas".

El bombardeo, ordenado en esta ocasión por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan, es el segundo efectuado por Washington en 2026 contra una embarcación que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Lanza del Sur, que según la Administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

