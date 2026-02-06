Ahora

Y seis heridos

Un coche se estrella contra un supermercado y deja tres muertos en Los Ángeles

Los detalles En el choque también ha resultado heridas seis personas, dos de ellas, de 35 años, en estado crítico.

Al menos tres personas han muerto y seis han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, tras estrellarse un coche contra un supermercado en Los Ángeles, según han informado las autoridades, que han señalado que el accidente ha tenido lugar en un concurrido bulevar en el área de Westwood.

Por su parte, los Bomberos han indicado que los tres fallecidos son un hombre de 55 años, una mujer de 42 años y un joven de 30, mientras que otros dos hombres de 35 años han sido hospitalizados en estado crítico, y otros dos, de 37 y 38 años, han sido trasladados al hospital estables.

Pese a que las autoridades han calificado el accidente como no intencional, las investigaciones al respecto continúan. La conductora del automóvil que ha chocado contra un supermercado sería una mujer de 70 años que atropelló accidentalmente a un ciclista, tras lo que se estrelló contra el establecimiento.

La mujer, según la Policía de los Ángeles, está colaborando con las autoridades. Además, según ha informado la 'CBS', en el momento del choque no había más pasajeros en el automóvil.

