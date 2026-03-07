Los drones suicidas de Irán ponen en jaque a los misiles más caros y sofisticados de EEUU: Trump derrocha 900 millones de dólares al día.

Los detalles Los iraníes generaron sistemas de defensa con unos niveles de producción altos al mismo tiempo que relativamente baratos: 30.000 euros la pieza. Es decir, fabricar 100 Shahed equivale a comprar un misil Storm Shadow, Brimstone o Patriot.

Antes de los intensos ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, el presidente Donald Trump subestimó la capacidad de respuesta iraní. Irán, preparado desde hace tiempo, ha desarrollado drones suicidas, los Shahed, para saturar los sistemas de defensa de EE.UU., que aunque modernos, son caros y limitados. Según Bernardo Navazo, ingeniero aeronáutico, los drones iraníes, a 30.000 euros cada uno, son mucho más económicos que los misiles estadounidenses, cuyo coste puede alcanzar los 12 millones de dólares. Con un gasto diario estimado en 900 millones de dólares, el impacto económico preocupa a Trump, quien busca aumentar la producción armamentística.

Antes de que comenzaran los intensos ataques israelíes y estadounidenses contra suelo iraní el pasado sábado, que ha dejado hasta el momento miles de muertos, el presidente Donald Trump no contaba con la capacidad de Irán para llevar a cabo una respuesta de tal calibre. Y es que el aumento de tensiones entre países había dejado preparada a una Irán que ha desarrollado capacidades propias y sus famosos drones suicidas.

Bernardo Navazo, ingeniero aeronáutico y director de 'Geopolitical Insights', explica que "Irán lleva previendo esto desde hace muchísimo tiempo": "El nicho que encontró Trump es la fabricación de drones con la base industrial, tecnológica, universitaria y educativa que Irán tiene, que es mucho más sólida de la que Occidente percibimos".

Con sus ya famosos drones suicidas, los Shahed, Teherán tiene como estrategia saturar los sistemas de defensa de Estados Unidos, que sí son muy modernos, pero también muy caros y escasos. "Tiene diferentes sistemas antiaéreos de protección, de misiles balísticos, que no están tan perfeccionados para drones. Los misiles balísticos son herramientas caras, muchas más sofisticadas tecnológicamente y cuyo lanzamiento incluso es mucho más costoso", apunta Navazo.

Por ejemplo, los misiles THAAD cuestan unos 12 millones de dólares la unidad e Irán ha destruido varios de los lanzadores de estos proyectiles. Otros tipos de misiles, aunque de menor coste, siguen siendo infinitamente más caros que los drones de Irán.

"Irán fue capaz de generar sistemas de defensa en forma de drones con unos niveles de producción altos al mismo tiempo que relativamente baratos: 30.000 euros la pieza. Fabricar 100 drones Shahed equivale a comprar un misil Storm Shadow, Brimstone o Patriot", expone el experto.

De esta manera, las municiones de Estados Unidos, Israel y de los países del Golfo se agotan, incluidos los misiles de largo alcance, por lo que con el conflicto en su cúspide, la factura no deja de crecer.

"La cifra es alrededor de 900 millones de dólares al día, probablemente sea una infravaloración, puesto que 900 millones de dólares al día no son mucho más de 700-600 misiles interceptores, cuando probablemente Irán, vía drones Shahed relativamente más baratos, está inundando y saturando", añade Navazo.

Es por ello que el impacto económico para Estados Unidos habría comenzado a preocupar al presidente estadounidense, que se reunió este viernes con la industria militar del país con un objetivo: cuadruplicar su producción armamentística.

