Ahora

Colas del hambre

El drama de los empleados públicos de EEUU que llevan semanas sin cobrar: "Es la primera vez que visito un banco de alimentos"

El contexto Cientos de miles de trabajadores no han recibido su salario por el cierre administrativo del Gobierno, que ha provocado también la reducción de las plantillas en los aeropuertos, dando lugar a las protestas de los controladores aéreos.

Antony, empleado público de EEUU
Cientos de miles de trabajadores públicos llevan tres semanas sin cobrar por el cierre administrativo del Gobierno. Desesperados, y sin trabajo, a estos empleados solo les queda la opción del Banco de Alimentos para poder comer. "Estoy enfurecida por mi país, mi comunidad", expresa una mujer.

"Normalmente me pagarían hoy, pero ahora no tengo mi sueldo en mi cuenta y todavía tengo facturas pendientes y tengo una familia que cuidar", lamenta Antony, quien se enfrenta a un drama inédito en su vida. Y es que, tal y como él mismo destaca, es "la primera vez" que se ve obligado a visitar un banco de alimentos.

Los militares también han acudido a las colas de los bancos de alimentos, aunque la imagen es tan pésima que el Pentágono ha anunciado que un millonario amigo de Trump ha donado 130 millones para pagar sus nóminas.

Mientras, republicanos y demócratas no consiguen llegar a un acuerdo para financiar las operaciones del Gobierno Federal para el próximo año fiscal, y Trump, por supuesto, culpa a los demócratas, sin asumir ninguna responsabilidad al respecto.

Además, el cierre administrativo del Gobierno ha provocado la reducción de las plantillas en los aeropuertos. Ante esta situación, los controladores aéreos han empezado a protestar, paralizando incluso vuelos, ya que no saben cuándo volverán a cobrar.

