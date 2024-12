Dos presidentes, dos mensajes: Biden y Trump felicitan la Navidad a su manera

Los presidentes de Estados Unidos tuvieron diferentes mensajes para las vacaciones de Navidad. Mientras el demócrata y actual presidente, Joe Biden, instó a los estadounidenses a reflexionar y unirse, el republicano y presidente electo, Donald Trump, ofreció un saludo navideño y una avalancha de publicaciones en las redes sociales con enfoque político.

Biden narró un recorrido en vídeo por las decoraciones navideñas de la Casa Blanca que se publicó en YouTube a última hora de la víspera de Navidad, en el que insta a los estadounidenses a dejar de lado "todo el ruido y todo lo que nos divide".

"Estamos aquí en esta Tierra para cuidarnos unos a otros, para amarnos unos a otros", dice Biden en voz en off mientras una cámara recorre árboles de hoja perenne adornados y chimeneas adornadas dentro de la Casa Blanca. "Con demasiada frecuencia nos vemos como enemigos, no como vecinos, no como compatriotas estadounidenses", afirmó.

Biden instó a los estadounidenses a encontrar un momento de "reflexión tranquila" para recordarse que deben tratarse unos a otros con dignidad y respeto, "vivir en la luz" y recordar que había más que unir a los estadounidenses que dividirlos. "Estamos realmente bendecidos de vivir en esta nación", dijo.

Trump publicó un mensaje de "Feliz Navidad" a media mañana en Truth Social el día de Navidad con una foto de él y su esposa Melania, seguido de más de dos docenas de retuits de artículos u otras publicaciones en las redes sociales que respaldaban sus posiciones políticas sobre temas como el controvertido candidato a Secretario de Defensa, Pete Hegseth y su búsqueda de Groenlandia y el Canal de Panamá.

Uno era un meme burlón de Barack Obama que muestra una foto del 44º presidente y Trump en la toma de posesión de 2017 con el mensaje "Cuando veas al tipo que dijo 'nunca serás presidente' en tu toma de posesión".

Biden asumió el cargo en 2021 prometiendo "poner fin a esta guerra incivil que enfrenta a rojos contra azules, rurales contra urbanos, conservadores contra liberales", y dijo que se retiró de la carrera presidencial de 2024 en julio para unir al país.

Según algunas medidas, la polarización en el país ha aumentado, incluso durante la campaña de 2024 que enfrenta a Biden contra Trump, nuevamente, antes de que la demócrata Kamala Harris asumiera el poder. Trump ha pedido el procesamiento de los enemigos políticos que percibe y ha prometido reestructurar el gobierno federal.