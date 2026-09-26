Dos avisos ignorados: Netanyahu también fue informado por Egipto del ataque "de gran envergadura" de Hamás antes del 7 de octubre

Los detalles Según ha informado 'The Atlantic', el jefe de la Inteligencia egipcia viajó expresamente a Israel para informar al respecto una semana y media antes de los atentados que se produjeron el 7 de octubre de 2023.

Antes del 7 de octubre de 2023, tanto Emiratos Árabes Unidos como Egipto advirtieron a Israel sobre un inminente ataque de Hamás. El jefe de la Inteligencia egipcia, Abbas Kamel, viajó a Israel el 26 de septiembre de 2023 para informar personalmente sobre una posible ofensiva de gran envergadura. Durante su visita, recomendó al gobierno israelí hacer concesiones económicas a Hamás para evitar el conflicto. A pesar de estas advertencias, Hamás ejecutó un ataque el 7 de octubre, causando la muerte de aproximadamente 1.200 personas y secuestrando a 251 rehenes. Este ataque desencadenó una devastadora respuesta israelí en Gaza. Emiratos Árabes Unidos también había advertido a Netanyahu sobre el ataque, sugiriendo medidas económicas para apaciguar la situación.

No solo Emiratos Árabes Unidos avisó a Benjamin Netanyahu de que Hamás preparaba un ataque antes del 7 de octubre de 2023, sino también lo hizo Egipto. Es más, el jefe de la Inteligencia egipcia viajó a territorio israelí para informar personalmente de la preparación de una ofensiva de "gran envergadura".

Según ha adelantado el diario 'The Atlantic', fue el 26 de septiembre de 2023, cuando el primer ministro israelí estaba celebrando el 50 aniversario de la Guerra de Yom Kippur, cuando Israel fue informado por parte de su país vecino de que se podría estar preparando una ofensiva contra ellos.

El citado medio, recogiendo fuentes de los distintos gobiernos, ha explicado que un avión vinculado al servicio de inteligencia egipcio, aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion ese día y que, en el mismo, se encontraba Abbas Kamel, jefe de inteligencia de Egipto y uno de los funcionarios de seguridad más influyentes de la región.

Y lo que hizo allí Kamel fue advertir de que Hamás parecía estar preparándose para realizar un ataque de gran envergadura y recomendó al gobierno israelí que concediera concesiones económicas al grupo terrorista para evitar el conflicto. Según un exfuncionario israelí citado por 'The Atlantic', el mensaje de Kamel fue "si no cambian de rumbo, Gaza les va a explotar en la cara".

El avión egipcio permaneció en tierra en Israel durante 67 minutos, según el registro de vuelos de la autoridad aeroportuaria israelí, antes de regresar a El Cairo. Y, en el encuentro, sigue sin trascender con quién se reunió Kamel, aunque sí recoge el citado medio que no dio fechas ni información concreta del ayaque.

Además, sigue sin esclarecerse cuál fue la actuación de los funcionarios israelíes, pero algunas de las fuentes consultadas por el citado medio apuntan que la mera presencia del jefe de la inteligencia egipcia en Israel debería haber demostrado la urgencia del asunto.

Finalmente, Hamás ejecutó un ataque 11 días después de la visita de Kamel causando la muerte de aproximadamente 1.200 personas, en su mayoría civiles, y el secuestro de 251 rehenes en Gaza, iniciando así una devastadora respuesta israelí que ya se ha cobrado la vida de más de 73.000 palestinos en la Franja de Gaza.

El aviso de Emiratos Árabes Unidos

Esta información se une a la que el diario israelí 'Haaretz' avanzó hace un par de semanas recogiendo que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed, advirtió a Benjamín Netanyahu de que Hamás estaba planeando un ataque de gran envergadura también sobre las mismas fechas en las que lo hizo Egipto.

Bin Zayed concretó entonces, siempre de acuerdo a Haaretz, que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba fraguando un ataque que provocaría "un gran derramamiento de sangre", desestabilizaría la región de Oriente Medio y socavaría los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes.

También estuvo presente durante la llamada un asesor cercano de Bin Zayed, un palestino que había emigrado años atrás de Gaza a Abu Dabi y mantenía fuertes lazos con la Franja.

Según el asesor, el emir recalcó a Netanyahu la necesidad de prepararse para la amenaza: "Le dijo Israel debía estar preparado. Al mismo tiempo, recomendó buscar una solución de carácter económico para la Franja y apaciguar la situación en Cisjordania para evitar una escalada".

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