Musk, sobre el vertiginoso progreso de la IA: "Cuando me voy a dormir hay un avance y cuando me despierto hay otro"

¿Qué ha dicho El magnate ha señalado que hay una "oportunidad real" gracias a los datos de SpaceX y Tesla de "lograr que la IA sea extremadamente capaz en el campo de la ingeniería del mundo real".

Elon Musk, dueño de SpaceX, ha expresado su asombro por los rápidos avances en inteligencia artificial (IA), afirmando que estos le "hacen dar vueltas la cabeza". Durante una entrevista en California, Musk destacó el ritmo vertiginoso de las mejoras en software de IA, donde los progresos ocurren incluso varias veces al día. En cuanto a sus proyectos, Musk mencionó el lanzamiento de Grok 4.7, un modelo de IA entrenado con datos de ingeniería reales de SpaceX, que podría diferenciarse en tareas prácticas de ingeniería. Según Musk, existe una "oportunidad real" para que la IA sobresalga en la ingeniería del mundo real gracias a los datos de SpaceX y Tesla.

Hasta Elon Musk está sobrepasado por los avances de la Inteligencia Artificial. El magnate ha aseverado que los progresos de la IA le hacen "dar vueltas la cabeza" y ha señalado que debería enfocarse en trabajar para la ingeniería en el mundo real.

Así lo ha aseverado el dueño de SpaceX durante una entrevista con China Media Group en California: "La IA es una locura. El ritmo de las mejoras en el software de IA y de los grandes anuncios es tan vertiginoso que me hace dar vueltas la cabeza".

"A veces, cuando me voy a dormir, surge algún gran avance en IA; luego, al despertar, hay otro avance, y para cuando llega la hora del almuerzo, ya ha aparecido uno más", ha añadido.

Por otro lado, al hablar sobre los proyectos de IA que está abordando, Musk ha comentado que su empresa ha lanzado su modelo más reciente, Grok 4.7, entrenado con datos de ingeniería reales de SpaceX y que dicha información podría ayudar a diferenciar a Grok de otros modelos de IA a la hora de abordar tareas prácticas de ingeniería.

Porque, para el magnate, hay una "oportunidad real" gracias a los datos de SpaceX y Tesla de "lograr que la IA sea extremadamente capaz en el campo de la ingeniería del mundo real".

"Anthropic hizo un trabajo excelente logrando que la IA destacara en ingeniería de software. Sin embargo, nadie ha conseguido aún que la IA sobresalga en la ingeniería del mundo real; ahí veo una oportunidad para que Grok, utilizando los datos de entrenamiento de SpaceX y Tesla, alcance la excelencia en este ámbito", ha finalizado.

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