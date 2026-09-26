El papa recuerda que la IA "no puede responder al sentido de la existencia humana"

¿Qué ha dicho? El pontífice ha lamentado que a algunos "sistemas artificiales se les ha atribuido incluso el nombre de la facultad humana de pensar: inteligencia".

El Papa León XIV expresó su escepticismo hacia la Inteligencia Artificial (IA), afirmando que no puede responder al sentido de la existencia humana, un tema que abordó en la UNESCO en París. Destacó que aunque la IA puede correlacionar datos, no puede sustituir la experiencia vivida, esencial para encontrar significado en la vida. Además, criticó que se atribuya inteligencia a sistemas artificiales mientras se deshumanizan las relaciones humanas. En su discurso, alentó a ver la UNESCO como un espacio para reflexionar sobre la humanidad y abogó por promover la educación, la ciencia y la cultura. Junto a Emmanuel Macron, defendió que la IA debe servir a la humanidad, no dominarla, y propuso una organización internacional que equilibre el progreso tecnológico con justicia y humanismo.

León XIV no es partidario de la Inteligencia Artificial. El papa ha afirmado que la IA "no puede responder" al "sentido de la existencia humana".

Así lo ha aseverado este viernes desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, donde ha recalcado que "los seres humanos no pueden vivir sin sentido".

"La inteligencia artificial agrava este problema: si bien estos sistemas son capaces de correlacionar datos, no pueden responder preguntas sobre el sentido de la existencia humana, que se fundamenta en la experiencia vivida. Sin embargo, los seres humanos no pueden vivir sin sentido. El sentido es el oxígeno de la mente", ha señalado.

Durante su visita, Robert Prevost ha regado un olivo y ha firmado en el Libro de Honor, deseando que la UNESCO siga promoviendo "de manera tan valiosa la cooperación internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura".

En su discurso, el papa ha lamentado que a algunos "sistemas artificiales se les ha atribuido incluso el nombre de la facultad humana de pensar: inteligencia" al mismo tiempo que las "ideas y relaciones corren el riesgo de empobrecerse por un proceso de deshumanización".

"Mientras que se atribuye 'inteligencia' a los sistemas informáticos, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas, cuyas vidas se evalúan según el criterio de la eficiencia", ha denunciado.

En este contexto, el Papa ha invitado a concebir la UNESCO no solo como una "ilustre organización internacional" sino como un lugar en el que "la humanidad reflexiona sobre sí misma, sobre su historia y su futuro"; y ha subrayado que promover la educación, la ciencia y la cultura es "imposible sin promover la vida de los hombres y las mujeres, que son sus protagonistas".

Poco después, ya acompañado del presidente francés Emmanuel Macron, volvió a mencionar la IA en su discurso al recuperar la idea del escritor francés Georges Bernanos sobre el "Paraíso de las Máquinas", que pueden llegar a dominar la vida humana, y defendió, en la cuna del laicismo moderno, "la justa laicidad", que no debe excluir la religión.

Con anterioridad, Macron había afirmado en su discurso que "la inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo". Además, defendió la creación de "una organización internacional que reconcilie progreso tecnológico, justicia y humanismo", con el objetivo de evitar que los avances tecnológicos más importantes queden concentrados en pocas manos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido