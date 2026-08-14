Un caza italiano bajo el mando de la OTAN derriba un dron que sobrevolaba el espacio aéreo de Letonia

El contexto Durante la mañana, se ha detectado la presencia de un aparato que ha provocado el despegue de dos Eurofighter de Italia y de dos F-16 turcos. "La OTAN está preparada y es capaz de reaccionar ante cualquier amenaza potencia", dice la portavoz de la Alianza.

El segundo en lo que va de 2026

La OTAN ha confirmado que un caza italiano, operando bajo su mando, derribó un dron de origen desconocido tras su incursión en el espacio aéreo de Letonia. Dos aviones Eurofighter italianos fueron desplegados de emergencia, junto a dos F-16 turcos, todos bajo el mando de la Alianza. La portavoz Allison Hart aseguró que la OTAN está preparada para responder a cualquier amenaza potencial. Las autoridades letonas investigan el incidente en colaboración con la OTAN, mientras que las Fuerzas Armadas letonas buscan los restos en la región de Balvi. Este año, drones ucranianos han invadido repetidamente el espacio aéreo báltico, en el contexto del conflicto con Rusia.

La OTAN ha confirmado que un caza italiano que operaba bajo el mando de la Alianza Atlántica ha derribado un dron de origen desconocido que había entrado a primera hora de la mañana en el espacio aéreo de Letonia.

"Podemos confirmar que, a primera hora, se ha ordenado el despegue de emergencia de dos aviones Eurofighter italianos en respuesta a la presencia de un dron sobre el espacio aéreo letón. Uno de estos cazas ha derribado el dron", ha indicado Allison Hart, portavoz de la Alianza.

Además, ha indicado que se dio la orden a dos F-16 turcos de despegar, operando todas las aeronaves bajo el mando de la OTAN.

"La OTAN está preparada y es capaz de reaccionar ante cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día y los siete días de la semana, para salvaguardar nuestro territorio y proteger a nuestra población", ha recalcado la portavoz.

En ese sentido, ha señalado que están investigando qué es lo que ha sucedido en estrecho contacto con las autoridades de Letonia.

Las Fuerzas Armadas letonas informaron de que el derribo se produjo en la región de Balvi y que soldados y policías estaban buscando los restos del aparato derribado. "No podemos dar información sobre el origen del dron", ha afirmado Iveta Berzina, portavoz militar del país, a la emisora pública 'LSM'.

A lo largo de este año, y en el marco de la guerra contra Rusia, varios drones militares ucranianos han invadido el espacio aéreo de los países bálticos en numerosas ocasiones. En estas últimas fechas, las fuerzas de Zelenski han atacado varios puertos rusos cerca de San Petersburgo, ciudad próxima a Finlandia y a los países bálticos.

En este 2026, la OTAN ya ha interceptado a otro dron que sobrevolaba Letonia. Fue el 8 de junio, cuando cazas franceses derribaron a un aparato extraviado lanzado desde Ucrania y desviado por las contramedidas rusas.

Además, Finlandia ha establecido restricciones en su espacio aéreo y marítimo para "garantizar la seguridad de los ciudadanos y la capacidad operativa de las autoridades ante posibles drones".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido