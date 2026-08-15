Investigan a dos pilotos de un Airbus de Air India tras una pérdida repentina de altitud que dejó 24 heridos: el comandante dio positivo en marihuana

¿Por qué es importante? Las pruebas rápidas iniciales arrojaron un resultado "no negativo" para el piloto al mando y un segundo informe de laboratorio ha confirmado la presencia de marihuana en la muestra de orina del comandante.

Airbus ha identificado fallos en el sistema hidráulico de un avión A320 de Air India que sufrió una caída en picado, dejando 24 heridos. El incidente se vinculó a un supuesto positivo en drogas del comandante, lo que ha llevado a pruebas de sustancias para los 5.000 pilotos de la aerolínea. El avión, que volaba de Phuket a Delhi, perdió control momentáneamente, pero logró estabilizarse. Airbus ha solicitado a Air India realizar pruebas adicionales en los sistemas hidráulicos y sensores. Las autoridades indias han suspendido a los pilotos mientras se investiga el incidente, clasificado como "grave". Además, Air India ha iniciado pruebas de detección de sustancias a todos sus pilotos.

Airbus ha detectado fallos en el sistema hidráulico de un avión A320 de Air India que sufrió una caída en picado en pleno vuelo la semana pasada, cuyo suceso, que dejó 24 heridos, se relacionó con un supuesto positivo en consumo de drogas de su comandante, que ha desembocado en pruebas de sustancias tóxicas para los más de 5.000 pilotos de la aerolínea.

La aeronave, que volaba de Phuket (Tailandia) a Delhi (India), perdió los sistemas que controlaban su cabeceo y su inclinación antes de recuperar el funcionamiento normal, según un informe inicial enviado a la compañía y al que ha tenido acceso 'Bloomberg'. Esta pérdida de control y su posterior recuperación se produjo en una duración de siete segundos, aunque el incidente provocó lesiones a 24 pasajeros y miembros de la tripulación de cabina.

Supuesto positivo

Tras el incidente, ambos pilotos de Air India del vuelo del 4 de agosto fueron sometidos a controles toxicológicos obligatorios después de aterrizar en Delhi, de conformidad con los protocolos de la Dirección General de Aviación Civil. Las pruebas rápidas iniciales arrojaron un resultado "no negativo" para el piloto al mando y un segundo informe de laboratorio recibido esta semana confirmó la presencia de marihuana en la muestra de orina del comandante.

En consecuencia, las autoridades de la India han suspendido temporalmente a los dos pilotos, a la espera de la investigación de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del país, con la colaboración del organismo regulador francés de investigación de accidentes aéreos y de Airbus.

Las pruebas de detección de sustancias psicoactivas que se están realizando a todos los pilotos de Air India, que entraron en vigor este jueves, abarcan "cualquier sustancia o medicamento que no esté permitido por la normativa vigente".

"La prueba de detección correspondiente al Piloto al Mando (PIC, por sus siglas en inglés) indicó un resultado que requiere pruebas confirmatorias. En consecuencia, las muestras han sido enviadas al laboratorio designado para un análisis confirmatorio, a la espera del informe final", ha declarado en un comunicado el Ministerio de Aviación de la India.

Un "grave incidente"

El incidente, clasificado como "grave" según el Ministerio indio, ocurrió el pasado 4 de agosto en el vuelo AI2379, operado por un Airbus A320 que cubría la ruta entre Phuket (Tailandia) y Nueva Delhi con 137 pasajeros y ocho tripulantes a bordo.

Según el comunicado oficial, el avión experimentó una pérdida repentina de altitud de unos 300 pies durante la fase de crucero, en la que 24 pasajeros resultaron heridos, según recogieron medios locales. Sin embargo, la aeronave logró estabilizarse y aterrizar con seguridad en Delhi.

"A la espera de que concluya la investigación oficial liderada por la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación (AAIB) y de recibir los citados resultados, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) mantendrá retirados de los vuelos a ambos miembros de la tripulación", indica la nota oficial.

La investigación de Airbus

Además, Airbus ha pedido a Air India que realice pruebas en los sistemas hidráulicos del avión y en los sensores e interruptores de presión que los supervisan. Asimismo, también ha solicitado retirar algunos sensores para inspeccionarlos y ha señalado que podrían ser necesarias comprobaciones adicionales del cableado.

Airbus también ha descubierto que el avión experimentó fuerzas superiores a los límites establecidos durante el cambio repentino de altitud. Por ello, ha pedido a Air India que inspeccione el avión para comprobar si sufrió posibles daños estructurales debido al movimiento brusco. El fabricante también ha solicitado información sobre el mantenimiento realizado recientemente en los sistemas hidráulicos, así como relatos más detallados de los pilotos, mientras continúa su investigación.

A pesar de haber dado el comandante positivo por marihuana en una prueba de drogas, hasta el momento no se ha establecido ninguna relación entre ese resultado y la pérdida de altitud. No obstante, Air India ha comenzado a realizar pruebas obligatorias de sustancias a todos sus pilotos, según un comunicado interno.

La investigación se produce un año después del accidente de Air India que dejó 260 fallecidos en junio de 2025, tras el cual la aerolínea y el sector aéreo del país han sido sometidos a mayores revisiones de seguridad y a un fuerte escrutinio mediático.

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