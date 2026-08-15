Detenido un adolescente acusado de matar a su madre y a su hermano con ayuda de ChatGPT en Massachusetts

Los detalles Arjun Aravind, de 17 años, habría consultado con la inteligencia artificial cómo asesinar a su familia. La Policía investiga el doble homicidio.

Arjun Aravind, un joven de 17 años, ha sido detenido en Boston acusado de asesinar a su madre y hermano menor, presuntamente utilizando inteligencia artificial. La fiscal Marian Ryan ha indicado que Aravind buscó en Internet y ChatGPT ideas sobre el asesinato de su familia. Actualmente, no se le permite comunicarse con su padre, quien no estaba presente durante el crimen. Aravind enfrenta cargos de asesinato y agresión. Su abogada, Debra DeWitt, sostiene que el sistema le ha fallado al joven. El caso reaviva el debate sobre el uso de inteligencia artificial en delitos, tras demandas y condenas recientes en EEUU relacionadas con ChatGPT.

Arjun Aravind, de 17 años, ha sido detenido acusado de matar a su madre y a su hermano pequeño en su casa familiar de Boston, Massachusetts. Según la investigación policial, el joven habría presuntamente asesinado a sus dos parientes con la ayuda de la inteligencia artificial.

La fiscal Marian Ryan ha señalado al respecto que el menor "usó Internet y ChatGPT para realizar búsquedas de ideas teóricas o historias fantásticas sobre el asesinato de su familia". Ahora, al joven no le permiten hablar con su padre, quien no estaba en casa en el momento del crimen.

Aravind, quien está imputado por dos cargos de asesinato y cuatro de agresión, ha comparecido ante el juez esta semana. Su abogada, Debra DeWitt, ha defendido que lo que ha ocurrido "es producto, tal vez, de un sistema que le ha fallado". "Es un joven con algunos problema y creo que el sistema falló", ha señalado.

El debate sobre el uso de la inteligencia artificial en actos delictivos se abrió en EEUU el pasado mes de junio, cuando el Estado de Florida demandó a OpenAI, la empresa propietaria de ChatGPT, por instigar y contribuir a la planificación de tiroteos y crear adicción en menores de edad. Además, esta semana, una corte de EEUU ha condenado a un hombre por planear a través de ChatGPT el asesinato de su exnovia.

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