¿Dónde vive Alice Weidel?: el enfado de la candidata ultra alemana al ser preguntada por su lugar de residencia

El contexto Algunos medios alemanes señalan que la ultraderechista apoyada por Elon Musk, en realidad, no reside en el sur del país, sino que lo haría en Suiza.

¿Dónde vive en realidad la líder del partido más ultra de Alemania? ¿En Alemania o en Suiza? ¿En el país que aspira a gobernar o en otro con un régimen fiscal 'peculiar'? Una cuestión que ha generado cierto revuelo en Alemania, después de que algunos medios germanos señalan que vive en Suiza y no al sur del país en el que se presenta como candidata a canciller.

Precisamente, este martes se le han preguntado a ella mismam, pero a Alice Weidel, candidata de la AfD a canciller alemana, no le ha gustado nada. En el vídeo sobre estas líneas se observa como Weilder no duda en salir del plano de la cámara que le grababa, al tiempo que aseguraba que "si esa era la pregunta" no iba "a seguir" con la entrevista.

Eso sí, no es la única polémica en al que se ha visto envuelta la candidata. Por ejemplo, el apoyo recibido por el multimillonario Elon Musk y por la Administración Trump, en general, también ha dado que hablar durante la campaña electoral, que también se ha visto marcada por las campañas rusas de desinformación en redes.

Sin ir muy lejos, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió la semana pasada a la ultraderecha que Weidel representa en Alemania y amonestó a los partidos germanos por haber impuesto a AfD un cordón sanitario. Unas palabras que el resto de representantes políticos que se presentan a estos comicios han tachado de injerencia "inaceptable". A su vez, Musk ha afirmado regularmente durante la campaña en mensajes con millones de visualizaciones que la fuerza ultraderechista "es la única esperanza de Alemania".