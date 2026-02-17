EEUU causa 11 muertos tras destruir otras tres lanchas en el Pacífico y el Caribe

Un buque acusado de traficar drogas en el Océano Pacífico oriental poco antes de ser destruido por el ejército estadounidense en enero de este año.

¿Por qué es importante? Los ataques se han producido en el marco de la operación 'Lanza del Sur', que Washington implementa desde septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han anunciado este martes que han destruido otras tres lanchas en el Pacífico y el Caribe, a las que acusaba de participar en el narcotráfico, en un operativo que ha causado un total de 11 muertos, según ha informado EFE.

Los tres ataques se han producido en el marco de la operación 'Lanza del Sur', que Washington implementa desde septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de EEUU el pasado 3 de enero.

"A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la fuerza conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas", ha informado el Comando Sur en un comunicado publicado este martes.

Según la nota, Washington ha confirmado que las embarcaciones "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico". "11 narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe", concluye el comunicado.

Estos tres ataques llegan después de que otro ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyera el pasado viernes otra lancha que supuestamente se dedicaba al narcotráfico y causara la muerte de sus tres tripulantes. Desde septiembre estos ataques sumarios contra supuestos narcotraficantes superan ya los 40 y han dejado en torno a 150 muertos.

Ante las críticas de quienes consideran que Washington no está concediendo a estos presuntos narcos el debido proceso, el Gobierno del presidente Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque la Administración le ha declarado la guerra a varios carteles y organizaciones ligadas al tráfico de drogas en Latinoamérica.

