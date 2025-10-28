Trump estrecha lazos con Japón: acuerdo sobre tierras raras y un palo de golf de Abe en el comienzo de "una nueva era dorada"

¿Por qué es importante? La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se ha mostrado "emocionada" ante la llegada -dice- de un "comercio enorme" junto a Estados Unidos, que incluye un pedido de material militar, según ha confirmado Trump.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometieron en Tokio a fortalecer su alianza hacia "una nueva era dorada" mediante la firma de acuerdos y negociaciones comerciales. Takaichi expresó su deseo de una relación más fuerte y próspera, mientras Trump destacó la emoción de su Administración por este nuevo capítulo. Ambos líderes discutieron la colaboración en comercio y defensa, firmando documentos sobre un nuevo plan de alianza y la provisión de minerales críticos. Takaichi regaló a Trump un palo de golf de Shinzo Abe, el exmandatario japonés asesinado en 2022, fortaleciendo la conexión personal entre ambos líderes.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometieron este martes desde Tokio a llevar su alianza a "una nueva era dorada" con la firma de acuerdos y en medio de negociaciones comerciales. "Me gustaría lograr una nueva era dorada de la alianza entre Japón y Estados Unidos en la que ambos se vuelvan más fuertes y también más prósperos", dijo Takaichi, reunida con Trump en el Palacio de invitados de Estado de Akasaka, en su primer cara a cara con el mandatario estadounidense desde su nombramiento hace una semana.

Trump, quien llegó el lunes a Tokio tras una visita a Malasia, felicitó nuevamente a la primera ministra japonesa y aseguró que su Administración está "emocionada" por este nuevo capítulo con Tokio.

"Creo que vamos a lograr un comercio enorme juntos, más que nunca, solamente con firmar un nuevo acuerdo, un acuerdo muy justo", declaró el mandatario, quien también destacó un reciente pedido de armamento por parte de Japón "para una gran cantidad de nuevo equipo militar".

"Saben que fabricamos el mejor equipo militar del mundo: los aviones a reacción, los misiles y todo lo demás, y esperamos no tener que usarlos mucho, o incluso nunca. Pero agradecemos ese pedido y el comercio", añadió el mandatario estadounidense.

Trump afirmó también que prevé tener una "fantástica relación" con la nueva mandataria nipona y dijo que siempre ha sentido "un gran amor y respeto" por Japón: "Puedo afirmar que esta relación será más sólida que nunca", agregó el presidente. "Solo quiero que sepan: si tienen alguna pregunta, duda, cualquier cosa que deseen, cualquier favor que necesiten, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a Japón, ahí estaremos", añadió.

La conservadora primera ministra japonesa alabó la labor del presidente Trump en el alto el fuego entre Tailandia y Camboya, así como "el logro histórico sin precedentes" obtenido en Oriente Medio, dijo. "El primer ministro Abe me habló con frecuencia de su diplomacia dinámica", dijo Takaichi, sacando a relucir la buena amistad de la que Trump y él hicieron gala durante el primer mandato del republicano, quien se dijo "entristecido" por su asesinato.

Tras los comentarios iniciales abiertos a la prensa, Takaichi y Trump procedieron a conversar en privado y posteriormente a firmar dos documentos, uno sobre el plan para la nueva "época dorada" entre los dos países y la implementación de los términos de su acuerdo comercial, y otro sobre colaboración en materia de provisión de tierras raras y minerales críticos.

Takaichi regala un palo de golf de Shinzo Abe a Trump

Durante la visita, Takaichi ha regalado a Trump un palo de golf 'putter' de Shinzo Abe, el influyente exmandatario nipón que fue asesinado en 2022, con quien el inquilino de la Casa Blanca entabló una buena amistad. Takaichi, apadrinada política de Abe y considerada su heredera ideológica, le presentó el regalo a Trump tras mantener una cumbre con él en el Palacio de Akasaka de Tokio, la segunda parada del estadounidense en su actual gira asiática.

"Qué hombre tan maravilloso", se oye decir a Trump, visiblemente emocionado y complacido, durante la grabación del momento, inmortalizado por la asesora de la Casa Blanca Margo Martin, quien compartió el vídeo en sus redes sociales.

"Como saben, Shinzo Abe fue un gran amigo mío y me entristeció mucho ver lo que sucedió. Fue impactante, pero habló muy bien de usted incluso antes de que supiéramos lo que iba a suceder y su ascenso", dijo Trump durante el arranque de la cumbre de hoy.

"Habló muy bien de usted mucho antes de que nos conociéramos y no me sorprende que ahora sea primera ministra. A él le alegraría mucho saberlo", añadió el mandatario estadounidense, que cree que Takaichi llegará a ser "una de las grandes" entre los primeros ministros de Japón.

Abe fue asesinado a tiros el 8 de julio de 2022 mientras participaba en un acto electoral en las calles de la ciudad de Nara, en el oeste de Japón. El encuentro entre Trump y Takaichi, de hecho, se produce en la misma jornada en la que arrancará el juicio del detenido por el magnicidio, Tetsuya Yamagami, y justo una semana después de que la japonesa fuera escogida como la primera mandataria del país asiático en una histórica votación en la Dieta, el Parlamento japonés.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.